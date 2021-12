Elon Musk zegt dat Tesla cryptomunt dogecoin aanvaardt als betaalmiddel

Werkgele­gen­heids­graad in België bereikt nieuw record

In het derde kwartaal was 71,4 procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in België. Daarmee bereikte de werkgelegenheidsgraad een nieuw record, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. 43,4 procent van de mensen die een jaar geleden werkzoekend waren, is eveneens aan het werk.

15:31