Elon Musk wil Twitter kopen en doet bod van 43 miljard dollar: “Intuïtie vertelt mij dat dergelijk platform belangrijk is voor samenleving”

Eerder werd al bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in het bedrijf, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van Twitter is geworden.

Musk biedt 54,20 dollar per aandeel. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document.

Tijdens een live TED Talk-interview zei Musk vandaag dat hij van Twitter een “inclusieve omgeving voor vrijheid van meningsuiting” wil maken. De miljardair omschrijft Twitter als “een soort van stadsplein” en zegt dat “zijn intuïtie” hem vertelt dat een dergelijk openbaar platform dat inclusief is en vertrouwd wordt door iedereen, belangrijk is voor de samenleving als geheel.

Op Twitter moet vrije meningsuiting mogelijk zijn binnen de beperkingen van de wet, stelt Musk. Hij heeft het moeilijk met de bijkomende, interne en weinig heldere censuurregels die Twitter via algoritmes doorvoert. Daarom pleit hij er ook voor dat Twitter de broncode van het algoritme openbaar zal maken.

Een van zijn topprioriteiten is het inperken van de spam- en scambots die actief zijn op Twitter, meldt Musk, en als het van hem afhangt, zullen gebruikers ook de optie krijgen om een bericht enige tijd na een tweet nog aan te passen.

“Aanbod in overweging”

Twitter zal het bod van Tesla-topman Elon Musk zorgvuldig overwegen. “We hebben het ongevraagde, niet-bindende aanbod van Elon Musk ontvangen om alle resterende aandelen van het bedrijf te verwerven. De raad van bestuur van Twitter zal het bod zorgvuldig bekijken om te bepalen welke actie in het beste belang van de onderneming en alle aandeelhouders van Twitter is”, aldus het platform in een reactie. Vanmorgen besliste de raad van bestuur van Twitter om het voorstel van Musk vandaag omstreeks 23 uur Belgische tijd voor te leggen aan hun personeel tijdens een grootschalige bijeenkomst.

Musk verklaarde in de brief dat het om “zijn beste en laatste aanbod” gaat. “Als het niet wordt geaccepteerd, zal ik mijn positie als aandeelhouder moeten heroverwegen”, klinkt het.

De Saudische prins Alwaleed bin Talal, die zelf ongeveer 10 procent van de aandelen van het techbedrijf bezit, maakt alvast op Twitter duidelijk dat hij niet geïnteresseerd is in de overname. “Ik geloof niet dat het voorstel van Elon Musk (54,20 dollar) de intrinsieke waarde van Twitter benadert, gezien de groeivooruitzichten”, schrijft hij.

Musk wil Twitter van de beurs

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. “Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf”, schreef hij daarin. De Tesla-topman had eerder al kritiek geuit op het feit dat Twitter vrije meningsuiting te veel beperkt.

Ondanks dat Musk Twitter van de beurs wil halen, maakte het bedrijf een koerssprong van zo’n 5 procent bij de opening op Wall Street. Daarmee steeg de beurswaarde van het socialemediabedrijf met bijna 2 miljard dollar. De interesse van Musk deed de beurswaarde meteen stijgen. Dit gebeurde eerder al bij Bitcoin toen Musk zich positief uitliet over de cryptomunt.

Geld genoeg

Musk, de rijkste man ter wereld, kan zich de overname zeker en vast veroorloven. Musk is volgens een ranglijst van persbureau Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 259 miljard dollar.

Eerder deze week raakte al bekend dat Musk niet zou toetreden tot de raad van bestuur van Twitter, net op het moment dat zijn benoeming zou ingaan. Het innemen van een bestuurzetel zou ertoe hebben geleid dat Musk onmogelijk een overnamebod had kunnen doen.

81 miljoen volgers

Musk is zelf een fervent gebruiker van Twitter en heeft 81 miljoen volgers, waarmee hij op de achtste plaats van meest gevolgde personen op het platform staat. In die microberichtjes is hij erg kritisch op het bedrijf. Zo vroeg hij zich afgelopen weekend, kort nadat zijn belang in het socialemediabedrijf bekend werd, hardop af of Twitter stervende is. Het baarde hem zorgen dat sterren als Justin Bieber en Taylor Swift nauwelijks nog berichtjes plaatsen op het platform. Ook stelde hij functies voor om Twitter-berichtjes na publicatie te kunnen redigeren.

Mocht Elon Musk Twitter in handen krijgen, dan bezit hij een socialemediaplatform dat dagelijks door enkele honderden miljoenen mensen wordt gebruikt. Eind 2021 had het bedrijf 217 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Daarmee is Twitter een dwerg vergeleken met Facebook. Dat sociale medium van Meta Platforms had in december ongeveer 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers. Bij Twitter werken zo’n 7500 mensen.

