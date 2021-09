Elon Musk wil geen strikte regels voor digitale valuta: “Laat cryptomunten vliegen”

Gaat bitcoin richting 100.000 dollar? “Het wordt niet voor niets het digitale goud genoemd”

25 augustus De waarde van één bitcoin steeg maandag voor het eerst sinds midden mei naar 50.000 dollar. Een astronomisch bedrag, maar het plafond is nog lang niet bereikt, denkt Levi Haegebaert, auteur van het boek ‘Bitcoin voor beginners’. “De schaarste is cruciaal. Dat is waar echte beleggers naar op zoek zijn.” Op de vraag of het nu een geschikt moment is om in te stappen, heeft Haegebaert een duidelijk antwoord.