Elon Musk vindt de "droge vragen" van analisten "niet cool": koers in één klap twee miljard dollar lager

03 mei 2018

14u00

Bron: ANP, The Independent 0 Geld Het waren weeral recordcijfers gisteren, toen Tesla nieuwe kwartaalresultaten bekendmaakte. Negatieve recordcijfers, wel te verstaan. Topman Elon Musk moest toegeven dat zijn bedrijf van elektrische auto's en batterijen in de eerste periode van het jaar het grootste kwartaalverlies ooit had geleden. En kritische vragen daarover vond Musk maar niets. Tijdens een call met analisten weigerde hij te antwoorden, waarna de koers van zijn bedrijf prompt met vijf procent zakte.

Tesla verloor vorig kwartaal maar liefst 709,6 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 'maar' net iets meer dan 330 miljoen dollar.

"Deze vragen zijn zó droog, ik trek het niet meer", zei Musk onder meer tijdens een conference call met analisten na de bekendmaking van de cijfers. Op een vraag om de kapitaalvereisten van Tesla toe te lichten antwoordde hij met: "Saaie, domme vragen zijn niet cool. Volgende vraag?"

"Koop onze aandelen niet als je volatiliteit eng vindt"

Ook op andere kritische vragen weigerde Musk te antwoorden. "Ik ben hier niet om iemand te overtuigen onze aandelen te kopen. Koop ze vooral niet als je volatiliteit eng vindt", klonk het bits.

De antwoorden deden de koers van Tesla geen goed. De beurswaarde van het bedrijf bleef in eerste instantie stabiel, aangezien de cijfers ook te verwachten waren. Dat het bedrijf stevig verlies draait is enigszins normaal, omdat fors wordt geïnvesteerd in de productie. De cijfers waren zelfs wat beter dan verwacht, al vrezen veel volgers van het bedrijf wel dat het geld opraakt.

Pas na Musks uitspraken gingen de poppen aan het dansen en zakte het aandeel plots met 5 procent . In totaal ging er zo twee miljard dollar aan beurswaarde verloren.

'Saaie, domme vragen zijn niet cool. Volgende vraag?' Elon Musk

6.500 dollar verlies per uur

Musk zei dat het de goede kant opgaat met het bedrijf. De zogenoemde cash burn, de mate waarin investeerders geld moeten toeleggen om het bedrijf tijdens de opbouwfase draaiend te houden, zou bijna ten einde zijn. Het afgelopen kwartaal werd op die manier nog een miljard dollar "verbrand". Eerder deze week rekende Bloomberg ook uit dat het bedrijf 6.500 dollar per minuut verliest.

Musk tweette gisteren overigens nog vrolijk 'La la la' bij een artikel met als titel 'Tesla doet het beter dan verwacht'. De titel van het artikel op TechCrunch werd ondertussen wel al aangepast naar 'Tesla zet recordinkomsten en recordverliezen neer'.

