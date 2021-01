Elon Musk, sinds kort de rijkste man op aarde, vertelt wat hij met al zijn centen van plan is

Elon Musk (49) is de nieuwste rijkste man op aarde, zo wijst de miljardairsindex van persbureau Bloomberg uit. Musks vermogen steeg vorig jaar dan ook in razend tempo. Op dit moment bedraagt het zo’n 188,5 miljard dollar (een slordige 154 miljard euro), waarmee hij 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) rijker is dan Amazon-baas Jeff Bezos (56), aldus Bloomberg.

Tesla

Dat heeft de geboren Zuid-Afrikaan vooral te danken aan de gestegen aandelenkoers van zijn autobedrijf Tesla, de grootste producent van elektrische wagens. Musk bezit ongeveer een vijfde van alle Tesla-aandelen, die eind 2020 acht keer zoveel waard waren dan aan het begin van het jaar. Dat Tesla-stukken zo duur zijn, komt vooral doordat beleggers hoge toekomstverwachtingen hebben van de elektrische auto’s van het concern.

Maar niet alleen de aandelen zelf die Musk bezit vormen de basis van zijn gigantische fortuin. Hij werd in 2012 en 2018 ook beloond met opties om tegen een gunstige prijs stukken van de automaker te kopen. Dat recht levert hem nu een papieren winst op van 42 miljard dollar (34 miljard euro).

Volledig scherm Teslabaas Elon Musk bij zijn 'Gigafactory' die wordt gebouwd nabij Berlijn. Het is de eerste Europese fabriek van het elektrische automerk. © AFP

Een extra aansterking vindt de flamboyante ondernemer in de Amerikaanse politiek, waar de Democraten de controle krijgen over de Amerikaanse Senaat. Met zo’n ‘blauwe’ senaat ligt volgens analisten voor de komende jaren een meer groen-gedreven agenda in de kaarten.

‘Hoe raar’

Via Twitter, het sociale medium waarop Musk vaak opvallende uitspraken doet, reageerde de ondernemer aanvankelijk enkel kort op het nieuws: “Hoe raar. Tijd om weer aan het werk te gaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Intussen heeft de topman een Twitterdraadje uit 2018 over zijn persoonlijke rijkdom bovenaan zijn profiel gepind, zodat iedereen weet wat hij concreet met zijn kapitaal van plan is.

Aarde

“Je zou moeten vragen waarom ik geld zou willen”, klinkt het in een eerste tweet. “De reden is niet wat je denkt. Er is heel weinig tijd voor ontspanning. Ik heb geen vakantiehuizen of jachten of iets van die dingen.”

“Ongeveer de helft van mijn geld is bedoeld om problemen op aarde te helpen oplossen”, legt Musk uit in een tweede tweet. “De andere helft is om een zelfvoorziende stad op Mars op te richten om de voortzetting van het leven (van alle soorten) te verzekeren, in het geval de aarde wordt geraakt door een meteoor zoals de dinosaurussen of het tot Wereldoorlog 3 komt en we onszelf vernietigen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zo hoopt de visionair en dromer in Musk de wereld onder meer met SolarCity te helpen overschakelen op zonne-energie en met Tesla op elektrische auto’s. Daarnaast wil hij openbaar vervoer veel sneller maken met vacuümtreinen als de Hyperloop, en zo meteen ook even het fileprobleem oplossen. En met Starlink, een satellietnetwerk voor het aanbieden van breedbandinternet, wil hij tegen 2024 de aardbol van snel internet voorzien.

Starship

De plannen van Musk om anderzijds Mars te koloniseren, zijn niet nieuw. De ruimtevaartpionier wil met SpaceX tegen 2050 een miljoen mensen naar de rode planeet brengen. Hij hoopt de komende tien jaar daarvoor duizend Starships te bouwen. Musk wil die ruimtetuigen volledig herbruikbaar maken - SpaceX is wereldberoemd van de herbruikbare raketten die het heeft ontwikkeld.

Op termijn wil Musk drie zo’n ruimteschepen per dag lanceren naar Mars, met aan boord telkens honderd man. Binnen dertig jaar moet de kolonie op Mars dan een bevolking van zeker een miljoen mensen hebben. Een verhuis naar een buitenaardse stad moet volgens de flamboyante ondernemer “mogelijk zijn voor iedereen die dat wil”. “Voor wie geen geld heeft, zullen er leningen beschikbaar zijn”, zei hij daar eerder over. Hij voegde er nog aan toe dat er heel wat jobs zullen zijn op Mars.

Volledig scherm Een prototype van het Starship-ruimteschip van SpaceX in Boca Chica nabij Brownsville in Texas. © AFP

Doneren

Musk reageerde op Twitter ook nog op kritiek van sommige volgers, dat hij met zoveel geld ook veel zou moeten doneren. “Kritische feedback wordt altijd super geapprecieerd”, schrijft hij in een reactie daarop. Hij ziet ook graag ideeën komen over de “manieren om geld te doneren die echt een verschil maken”. Volgens Musk is dat veel moeilijker dan mensen denken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.