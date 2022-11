Elon Musk moet bonus van 56 miljard verdedigen voor rechter

Elon Musk moet vandaag voor de Amerikaanse rechter een miljardenbonus verdedigen die hem een paar jaar terug in het vooruitzicht was gesteld bij Tesla. Die bonus zou zo hoog kunnen uitpakken dat de Tesla-topman er de complete 44 miljard dollar (omgerekend momenteel zo’n 42,7 miljard euro) mee zou kunnen wegstrepen die hij onlangs stak in de overname van Twitter.

De zaak gaat al jaren terug, maar kan volgens deskundigen spraakmakend worden.

Omstreden pakket met aandelenopties

In 2018 kreeg Tesla-topman een pakket met aandelenopties toegezegd voor als hij met Tesla bepaalde doelstellingen kon behalen. Sindsdien is de beurskoers van Tesla meer dan vertienvoudigd en het bedrijf was even zelfs meer dan 1.000 miljard dollar (970 miljard euro) waard.



Volgens berekeningen zou Musk daardoor tot wel 56 miljard miljard dollar (54 miljard euro) kunnen opstrijken. Het omstreden pakket stelt hem namelijk in staat om 1 procent van Tesla's aandelen te kopen met een grote korting telkens wanneer bepaalde doelstellingen zijn bereikt.

David vs. Goliath

Richard Tornetta, een kleine belegger in Tesla, vond de bonus buitensporig en spande al in 2018 een zaak aan. Toen was er namelijk direct veel speculatie dat de beurskoers van Tesla wel eens tot grote hoogte zou kunnen stijgen. Tornetta, die ook thrash-metaldrummer is en een bedrijf runt in audioapparatuur, vindt het bovendien oneerlijk dat Musk de beloning toegewezen kreeg van een bestuur dat eigenlijk volledig onder zijn controle zou staan. Zo was een van de betrokken bestuurders Kimbal Musk, de broer van de rijkste man ter wereld.

Niet eenvoudig

Toch is de zaak niet zo simpel. Advocaten van Musk hebben erop gewezen dat het voorstel in grote meerderheid is aangenomen door de aandeelhouders van Tesla. Door de bonus zou Musk daarbij gefocust zijn geweest op het beter maken van Tesla. En daaraan zou te danken zijn dat de beurskoers zo hard is opgelopen, wat in het belang is van alle aandeelhouders.

Zelfde rechter als Twitter-zaak

De zaak wordt vanaf vandaag in de staat Delaware behandeld, door dezelfde rechter die zich onlangs nog bezig hield met de zaak tussen Twitter en Musk om laatstgenoemde te dwingen zijn overnameplan door te zetten. Musk had in april een bod gedaan op Twitter, maar kreeg spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Later was hij toch bereid om Twitter te kopen.

De zaak rond de miljardenbonus zal nu een week duren. Indien de kleine belegger wint, zal het pakket aandelenopties uit 2018 voor Musk worden ingetrokken, wat Tesla ten goede komt. Tornetta eist overigens geen schadevergoeding voor zichzelf.

