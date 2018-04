Elon Musk: "Loop weg uit nutteloze vergaderingen" Priscilla van Agteren

19 april 2018

12u06

Bron: AD.nl 0 Geld Eindeloos vergaderen, Elon Musk, CEO van Tesla, is er klaar mee. Om de productiesnelheid van de Tesla Model 3 te verhogen, vraagt hij zijn personeel het aantal nutteloze vergaderingen tot een minimum te beperken.

Model 3 is met een prijs van zo’n 33.000 euro bedoeld als dé Tesla-auto voor de massa. Maar door problemen met het geautomatiseerde productieproces heeft het bedrijf een grote leveringsachterstand opgelopen. Het werk bij de fabrieken van Tesla in Californië ligt tijdelijk stil in afwachting van upgrades die de productie tegen het einde van juni van 2.000 naar 6.000 auto’s kunnen verhogen.

In een gelekte e-mail van de CEO aan het hele personeelsbestand beschrijft Musk andere manieren waarop het personeel de bedrijfsvoering zou kunnen stroomlijnen. Om efficiënter te werken, mogen werknemers weglopen uit onproductieve vergaderingen. In zijn mail noemt hij grote vergaderingen ‘de plaag van grote bedrijven’. "Het is niet onbeleefd om weg te lopen, het is onbeleefd om iemand te dwingen te blijven en zijn tijd te verdoen’’, schrijft hij. Als er toch een meeting plaats moet vinden, moet deze ‘erg kort’ worden gehouden.

Het is niet onbeleefd om weg te lopen, het is onbeleefd om iemand te dwingen te blijven en zijn tijd te verdoen Elon Musk

Hiërarchie

Om de klus gedaan te krijgen, mag het personeel de werkvloerhiërarchie omzeilen. Managers die daar een stokje voor willen steken, kunnen zich beter bedenken. Wie op zijn strepen gaat staan, ‘zal snel ergens anders werken’. Ook de bedrijfsregels zijn allerminst heilig. "Negeer de regels als het volgen ervan duidelijk belachelijk is."

Nut van vergaderen

De visie van Musk op vergaderen lijkt radicaal. Toch is hij niet de enige die twijfelt aan het nut van de traditionele meeting. Zo stelt ook de Britse arbeidspsycholoog Tony Crabbe, auteur van 'Nooit meer te druk' dat we anders naar het fenomeen moeten kijken om meer uit ons werk te halen. "Vergaderingen nemen veel van onze tijd en onze aandacht in beslag. We moeten ons afvragen hoe nuttig dat is."

Vergaderingen zijn volgens Crabbe vaak te lang, meestal een half uur of een uur. "Niet omdat we dat zelf zo bedacht hebben, maar omdat dat de standaardtijd daarvoor is in Outlook", legt hij uit. "Maar voor de meeste dingen die we willen bespreken, zouden we genoeg hebben aan 7 of 8 minuten.’’

De hele dag van vergadering naar vergadering gaan is niet erg productief. "Je wordt er dommer van, niet alleen omdat je er moe van wordt. Als je naar de tweede vergadering gaat, ligt je aandacht deels nog bij de eerste. Je neemt telkens minder aandacht – minder intellect – mee. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als je 5 of 6 vergaderingen op een dag hebt.’’

Naast vergaderingen korter maken, kun je nog iets doen om vers te blijven tussen afspraken door. "Voor je hersenen helpt het als je een helder punt zet achter de vergadering. Dat kun je heel simpel te doen door aan het einde van de meeting even een minuut te nemen om samen te vatten wat de kerngedachtes zijn die je zojuist besproken hebt. Dan kun je met je volle aandacht weer door naar de volgende.’’