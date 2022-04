Elon Musk heeft zicht op bonus van 23 miljard na goede resultaten Tesla

Netflix keihard onderuit op Wall Street: aandeel verliest bijna 37 procent, ruim 50 miljard euro verdampt

Netflix is in één dag ongeveer 55 miljard dollar (meer dan 50 miljard euro) van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers deden het aandeel in de uitverkoop nadat de streamingdienst bekendmaakte voor het eerst sinds 2011 per saldo abonnees te hebben verloren. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen.

20 april