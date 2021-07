Elon Musk faalt in poging om koers Dogecoin omhoog te sturen

Zo bewaar je op een veilige manier je digitale munten: "Je crypto op een exchange laten staan, houdt altijd een risico in”

26 juni Deze week werden vijf mensen aangehouden voor fraude met cryptomunt Vitae. De zaak benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is voorzichtig om te gaan met digitale munten. Eerder gaven crypto-experten al mee hoe je een veilig handelsplatform kan kiezen. Vandaag leggen ze uit hoe je je cryptomunten het best kan bewaren om ze te beschermen tegen hacking of diefstal.