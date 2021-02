Elon Musk doet koers cryptomunt Dogecoin met 50 procent stijgen

Musk volgde zijn tweet met een berichtje met een plaatje uit de film ‘The Lion King’, waarin de aap Rafiki het pasgeboren leeuwtje Simba omhoog houdt. Musk had daarbij zijn hoofd over dat van Rafiki geplakt en het hoofd van een hond over dat van Simba. Later tweette Musk nog meer over de cryptomunt, bijvoorbeeld “Dogecoin is de cryptomunt van het volk”. De berichten werden meteen duizenden keren geretweet.

Musk had nochtans dinsdag nog aangegeven dat hij even van Twitter zou gaan, maar de pauze bleek dus maar van korte duur. Zijn eerste tweet na zijn pauze was de livestream van de lancering van de nieuwe reeks Starlink-satellieten, die woensdagmiddag werden gelanceerd.

Dogecoin is een cryptomunt waar Musk wel vaker over tweet, al gaf hij eerder wel aan dat hij dat voor de grap doet. De munt is vernoemd naar een meme, een grappig plaatje dat op internet rondgaat, met een shiba inu-hond. De munt wordt gezien als een grap, maar wordt ook echt verhandeld.

Ook andere cryptomunten wonnen donderdag aan waarde: de Bitcoin is bijna 25 procent meer waard, Ethereum meer dan 30 procent.

Shortsellers

Onlangs tweette Musk ook al over GameStop, het aandeel dat door Reddit-gebruikers fors hoger werd gezet om shortsellers een hak te zetten. Musk voerde een tijd lang een strijd uit met een aantal van die shortsellers die negatief waren over Tesla, maar dat is met de forse koersstijging van de maker van elektrische auto's verleden tijd.

