Elon Musk doet aandeel stijgen met 12.000 procent, maar beleggers vergissen zich

ABVV waarschuwt: “Sociale vrede komt in gevaar als werkgevers vasthouden aan loonnorm”

8 januari De voorzitter van de socialistische vakbond waarschuwt de werkgevers dat de sociale vrede in gevaar komt indien die de komende twee jaren vasthouden aan een loonnorm. Het tweejaarlijks overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden in ons land moet nog starten, maar vakbonden en werkgevers zijn al hun loopgraven ingedoken.