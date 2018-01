Elke dag minstens drie phishingwebsites geblokkeerd ADN

17u27

Bron: Belga 1 Thinkstock Geld Sinds de lancering van een grootschalige sensibiliseringscampagne enkele maanden terug laat het Centrum voor Cybersecurity (CBC) dagelijks minstens drie nieuwe phishingwebsites blokkeren. Dat zei premier Charles Michel vandaag in de commissie Binnenlandse Zaken.

Phishing is een vorm van fraude waarbij de oplichter probeert om gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of kredietkaartnummers, te achterhalen om die later te misbruiken.

In oktober zette het CBC een hele campagne op, waarbij mensen gevraagd werden om verdachte e-mails te melden via verdacht@safeonweb.be (of suspect@safonweb.be). Sindsdien zijn al 140.000 mails doorgestuurd, antwoordde de premier op een vraag van N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen. Het CCB scande de links en bijlages van e-mailberichten met geavanceerde anti-virustechnologie. Dagelijks worden minstens drie nieuwe phishingwebsites geblokkeerd.

Premier Michel wil dit jaar een nieuwe campagne starten.