Elk zonnepaneel een eigen omvormer? Dit zijn de voor- en nadelen

Zonnepanelen hebben logischerwijze nood aan voldoende zonlicht. De schaduw van een hoge boom of aanpalend gebouw beïnvloeden het rendement op negatieve wijze. De oplossing bestaat erin om niet te kiezen voor één centrale omvormer, maar te opteren voor micro-omvormers per paneel. Al kent dat systeem ook minpunten. Sectorfederatie ODE maakt voor Mijnenergie.be de afweging.

Bij een klassieke installatie van zonnepanelen zijn alle panelen in serie geschakeld – in een zogenaamde string - en voeden ze hun gelijkstroomvermogen in één centrale omvormer. Die omvormer zet het vermogen om in wisselstroom, die het stroomnet voedt. Dat betekent dat de stroom die uit het eerste paneel komt vervolgens door het tweede paneel loopt en dan door het derde paneel, enzovoort. Bij al dan niet tijdelijke schaduw op één paneel loopt er minder stroom door dat ene paneel en zal meteen ook het vermogen van de volledige string dalen.

Micro-omvormer: beter bij frequente schaduw

Het alternatief bestaat uit micro-omvormers. In dat geval beschikt elk paneel over een eigen omvormer die het gelijkstroomvermogen van het paneel omzet in wisselstroom. Alle micro-omvormers zijn aan wisselstroomzijde in parallel geschakeld en voeden het vermogen in het stroomnet. “Het voordeel van micro-omvormers is dat in bepaalde gevallen de opbrengst van de complete installatie hoger zal zijn, namelijk wanneer een aantal panelen regelmatig in de schaduw liggen”, verduidelijkt de sectorfederatie voor hernieuwbare energie ODE.

Installatiebedrijven wijzen erop dat een klein beetje schaduw gedurende de ochtend en avond de stroomopbrengst niet meteen een flinke knauw geeft. Liggen de zonnepanelen langere tijd in de schaduw, dan is het opbrengstverlies wel duidelijk merkbaar en vormen micro-omvormers een interessante piste.

Situatieafhankelijk

Toch kennen micro-omvormers ook nadelen. “De totale investeringsprijs ligt hoger en er zijn natuurlijk ook meer apparaten binnen een installatie die uiteindelijk defect kunnen gaan. Wat je best kiest, hangt van jouw situatie af. Wanneer je een installatie hebt waarvan alle panelen altijd in de zon liggen en dus evenveel opbrengen, is een centrale omvormer de logische keuze. Wanneer dat niet het geval is, kunnen micro-omvormers beter zijn, afhankelijk van de hoeveelheid schaduw, de elektriciteitsprijzen en de investeringsprijzen”, besluit ODE.

