Elektrische wagen thuis laden: moet je de brandverzekeraar inlichten?

Eind augustus 2021 vertegenwoordigden elektrische wagens amper 0,69% van alle Belgische personenwagens. Cijfers van Febiac wijzen echter op een inhaalbeweging met in de eerste negen maanden van 2021 een aandeel van 4,9% van alle nieuwe inschrijvingen. Dat vanaf 2029 geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer worden ingeschreven, zal de elektrificatie van ons wagenpark de komende jaren ongetwijfeld een extra boost geven. Jochen De Smet van EV Belgium, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit, schat dat er in ons land tegen 2030 ongeveer twee miljoen elektrische wagens zullen rondrijden.

Om die evolutie te faciliteren, is extra laadinfrastructuur vereist. Naast publieke laadpunten, zal ook het aantal laadvoorzieningen thuis fors uitbreiden. Hoewel we daarbij snel de term laadpaal in de mond nemen, gaat het doorgaans om laadpunten die de installateur aan de wand bevestigt.

Risico waarschijnlijk niet groter

Incidenten met een brandende batterij haalden in het verleden meermaals de krantenkoppen. Toch wijst onderzoek van het Nederlandse IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) erop dat ‘de kans op het ontstaan van brand in een geparkeerd elektrisch aangedreven voertuig in een parkeergarage waarschijnlijk niet groter is dan die in een voertuig dat wordt aangedreven door fossiele brandstoffen’. De studie geeft wel aan dat de brand van een batterij qua brandverloop en brandduur afwijkt van die van een door benzine of diesel aangedreven voertuig. Brandpreventiespecialisten raden aan om de elektrische wagen in geval van brand onder te dompelen in een waterbak. Dat ligt uiteraard praktisch niet altijd voor de hand en gaat ook gepaard met de nodige kosten.

Brandverzekeraar inlichten?

Wanneer het laadpunt zich in of om de woning bevindt, valt het aan te raden om je brandverzekeraar in te lichten. Op die manier vermijd je een onderverzekering van je woning. Aangezien de verzekeraar de premie bij de melding van een laadpunt doorgaans (vooralsnog) niet optrekt, kan je er dus alleen maar baat bij hebben.

Raakt je laadpunt beschadigd door een brand of overstroming die niet rechtstreeks gelinkt is aan een oplaadbeurt, dan zal je verzekeringsmaatschappij alle schade vergoeden. Ontstaat de brand tijdens een oplaadbeurt, dan zal je brandverzekering alle gevolgschade dekken. Ligt een defect van het laadpunt aan de oorzaak, dan vergoedt de verzekeraar wel de gevolgschade, maar de schade aan het laadpunt niet. Via de rechtsbijstandsverzekering biedt een procedure tegen de producent van het laadpunt mogelijk soelaas.

Wat met gemeenschappelijke garages?

Vindt de brand in de parkeergarage van een flatgebouw plaats, dan dekt de collectieve polis van het gebouw – ook wel blokpolis genoemd – de schade. De verzekeraar zal in dat geval waarschijnlijk wel proberen om de uitgekeerde bedragen te recupereren bij een aansprakelijke derde. In dat geval gaat het bijvoorbeeld, afhankelijk van de omstandigheden, om de producent van het laadpunt of de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).

