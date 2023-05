“Elektrische auto verbruikt tot 600 euro per jaar in stilstand”: zo kan je deze stevige extra kost vermijden

MijnenergieWie de financiële afweging maakt om een elektrisch voertuig te kopen, brengt doorgaans de aankoop- en het rijverbruik in rekening. Toch hou je best ook rekening met het verbruik in stilstand. Praktijkonderzoek van energiestart-up Re.alto wijst uit dat die kosten serieus kunnen oplopen, zo weet Mijnenergie.be .

Re.alto is een start-up van Elia die inzet op de uitwisseling van energiedata. Het bedrijf heeft een overeenkomst met verschillende wagenfabrikanten om geanonimiseerde data van elektrische voertuigen uit te lezen. “Wagenparkbeheerders meldden ons dat het ingeschatte verbruik vaak niet overeenkomt met het reële verbruik. Die vaststelling zette er ons toe aan op het verbruik van naderbij te analyseren”, legt Dieter Jong uit.



Leestip: Munt slaan uit je digitale meter? Deze (gratis) apps bieden energieleveranciers aan om je verbruik te optimaliseren.

3 kilowattuur per dag

Dieter Jong en zijn team stelden vast dat het meerverbruik toe te wijzen viel aan de energieconsumptie in stilstand. En dat verlies bleek groter dan algemeen verondersteld. “Wagens die een hele dag stilstaan, verbruiken – afhankelijk van het type – ongeveer 3 kilowattuur per dag. Dat is goed voor ruim 1.000 kilowattuur per jaar.”

Wanneer we dat verbruik afzetten tegenover de huidige mediaanprijs via Mijnenergie.be, dan bedraagt het kostenplaatje 500 euro per jaar. Bij de duurdere energiecontracten op de markt betaal je zelfs ruim 600 euro.

Het verschil op je energiefactuur tussen een voordelig en duur contract kan flink oplopen. Daarom helpt Mijnenergie je - gratis en vrijblijvend - leveranciers en contracten met elkaar vergelijken.

Datadoorstroming als oorzaak

Maar wat verklaart nu dat verbruik in stilstand? “Een elektrische wagen stuurt constant data door naar de app van de gebruiker: van de temperatuur over de batterijstatus tot de meterstanden. Alleen is een elektrische wagen gemaakt om te rijden en niet om data door te sturen. Dat proces slorpt veel meer energie op dan bij een smartphone het geval is. Het lijkt me dus aangewezen dat wagenfabrikanten daar een mouw aan passen en die data efficiënter laten doorstromen.”



Lees ook. “Zonnepanelen uitschakelen is echt wel een laatste redmiddel”: energie-expert geeft tips om negatieve stroomprijzen te slim af te zijn.

Slaapstand als alternatief

Als eigenaar bestaat de enige oplossing er volgens Dieter Jong in om de wagen in slaapstand te plaatsen. “Toch verkiezen de meest chauffeurs de stand-bymodus, omdat je in slaapstand niet langer verbonden bent met de mobiele app en de connectie bij het heropstarten enkele minuten in beslag neemt. Zeker wie over een bedrijfswagen beschikt, zal zich die moeite waarschijnlijk getroosten.”

Jochen De Smet van sectorfederatie EV Belgium noemt de cijfers hoog, maar niet onrealistisch. Hij roept eveneens op aan de wagenproducenten om het energieverbruik van datadoorstroming softwarematig aan te pakken.

Lees verder op Mijnenergie.be:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.