Elektrisch rijden is volgens overheid nog altijd helft goedkoper dan met benzine: “Puur consumentenbedrog”, reageert brandstoffenfederatie

Mijntelco Bij deze operator heb je onbeperkte mobiele data voor 33,99 euro per maand

Data is vandaag de dag hét sleutelwoord voor heel wat telecomgebruikers. Ben jij ook een frequent surfer, kijker en/of luisteraar? Dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk data in je telecompakket. ‘Pump up the volume’, lijken de operatoren te denken, zo ook edpnet. Om competitief te blijven, verhogen ze daar kosteloos hun databundels. Soms gaat het zelfs over een verdubbeling van je hoeveelheid data, zo stelde Mijntelco.be vast.

6 oktober