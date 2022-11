Elektrisch deken versus centrale verwarming: wat is het verschil op je energiefactuur?

MijnenergieNu we de koudste periode van het jaar naderen, is alle hulp welkom om ons energieverbruik terug te dringen. Om de verwarming in de slaapkamer overbodig te maken, kiezen veel mensen vandaag voor een elektrisch deken. Maar hoeveel kan je ermee besparen? En hoe hou je alles veilig? Mijnenergie.be licht toe.

Volgens Test Aankoop bedraagt de ideale slaapkamertemperatuur tussen 16 en 18 °C. Dat is een temperatuur die op koude herfst- en winterdagen om extra verwarming vraagt. Met een elektrisch deken is het niet nodig om de radiator aan te schakelen, aangezien het voor warmte zorgt op de plaats waar dat echt nodig is, namelijk jouw bed. Even goed fungeert een elektrisch deken als knusse warmtebron voor een avondje in de sofa.

Energiekost elektrisch deken

Het energieverbruik van een elektrisch deken hangt af van verschillende factoren, zoals het model, de stand van het deken en het aantal uur dat je het gebruikt. De tijd die het deken nodig heeft om op te warmen, hangt af van het vermogensniveau. Hoe meer wattage, hoe sneller het deken de gewenste temperatuur bereikt.

De meeste fabrikanten gaan uit van een verbruik van 60 watt of 0,06 kilowattuur per uur voor een éénpersoondeken. Gebruik je het deken gedurende vier uur, dan verbruik je 0,24 kilowattuur stroom. Bij de huidige mediaanprijs via Mijnenergie.be van 60,88 eurocent per kilowattuur bedragen de verbruikskosten voor één avond 0,15 euro. Een elektrisch deken koop je al vanaf 25 euro, al betaal je voor meer geavanceerde modellen tot het drievoudige.

Energiekost centrale verwarming

Hoeveel het verwarmen van de slaapkamer via centrale verwarming kost, valt moeilijk algemeen in te schatten. Onder meer het type verwarming, de mate van isolatie en de oppervlakte van de slaapkamer zijn bepalend. Om een idee te geven: Het gemiddelde aardgasverbruik voor wie met aardgas verwarmt, bedraagt 17.000 kWh, waarvan 2.326 kWh om te koken en het water op te warmen. Er rest bijgevolg 14.674 kWh aan aardgasverbruik om te verwarmen. De maand november vertegenwoordigt 12,3% van het jaarlijkse gezinsverbruik. Dat betekent dat het dagverbruik in november gemiddeld 60,16 kWh aardgas bedraagt. Bij een mediaanprijs voor aardgas van 20,15 eurocent per kilowattuur betaal je in november dus gemiddeld 12,12 euro per dag aan verwarmingskosten voor de volledige woning.

Belangrijk: is een elektrisch deken veilig?

Moderne elektrische dekens moeten voldoen aan hoge veiligheidseisen. Toch haalt een brand omwille van een kortsluiting jaarlijks wel eens de krantenkoppen. Om dat te vermijden, is het raadzaam om een elektrisch deken bij voorkeur nieuw aan te kopen. Een elektrisch deken rol je beter op dan het op te vouwen. Door het te vouwen kan de elektrische bedrading breken en kortsluiting veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact als je het deken niet gebruikt. Een elektrisch deken gaat doorgaans een zevental jaar mee. Vervang het dus tijdig.

