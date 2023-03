Eindeloos scrollen op jobsites beu? Zo vind je vacatures op maat én scoor je die ene droomjob

Stap 1: Denk na en zoek

Neem eerst goed de tijd om na te denken over je huidige job. Wat ontbreekt er voor werkgeluk? Aan welke criteria moet je nieuwe job voldoen? Wat wil je écht graag doen? Welke sectoren en bedrijven spreken je aan? Vooraleer je een nieuwe job gaat zoeken, moet je die vragen kunnen beantwoorden. Gun jezelf de nodige tijd.

Een handige tip: maak een wandeling in de natuur. Wetenschappers zijn het er unaniem over eens dat je zo veel beter kunt nadenken.

Wees ook niet bang om hulp te vragen als je het niet zo goed weet. Zo is er de interessante loopbaanbegeleiding. Die kun je, onder bepaalde voorwaarden, betalen met loopbaancheques en zo spendeer je maar 40 euro voor 4 uur begeleiding.

Heb je de juiste antwoorden gevonden? Ga dan op zoek naar vacatures die bij jouw vaardigheden en interesses passen.

Stap 2: Schrijf, schrijf, schrijf

Weet je waar je gaat solliciteren? Neem dan de nodige tijd om je cv en LinkedIn-profiel bij te werken. Schrijf een feilloze motivatiebrief, op maat van die potentiële toekomstige werkgever. Ook je cv kan er verschillend uitzien naargelang de ontvanger.

Denk goed na welke vaardigheden relevant zijn voor het bedrijf waar je je aanvraag doet, en welke overbodig zijn. Rekruteerders krijgen vaak tientallen sollicitaties binnen voor één vacature. Efficiëntie is daarbij troef. Zorg ervoor dat jij er meteen uitspringt.



Stap 3: Overtuig

Heb je een rekruteerder kunnen boeien met je profiel en mag je op gesprek? Bereid je dan goed voor om je kans op die droomjob te verhogen. Ga al eens in een fictief sollicitatiegesprek met iemand in je naaste omgeving.

Lees je zeker goed in over het bedrijf en de bijhorende sector. Met kennis van zaken en enthousiasme tijdens het gesprek, heb je mooie troeven in handen om je mogelijke nieuwe werkgever te overtuigen dat jij de juiste persoon voor de job bent.



Stap 4: Zeg je oude job op

Heb je de vorige stappen met succes doorlopen en mag je beginnen? Dan wacht je een ietwat ongemakkelijke taak: je huidige werkgever verwittigen en afscheid nemen. Zorg ook hier voor een vlotte gang van zaken. Dien je ontslag in met een officiële ontslagbrief. Op die manier kan je opzegtermijn van start gaan.

De lengte daarvan hangt onder meer af van hoelang je in het bedrijf hebt gewerkt. Je kan die opzegtermijn berekenen met deze handige Jobat-tool. Rond je taken netjes af en zorg voor een mooie overdracht aan een eventuele opvolger. Het is sowieso een goed idee om op een fijne manier uiteen te gaan. Je weet ook nooit wie je later in je carrière nog tegenkomt en/of nodig hebt.



Stap 5: Start vlot

Probeer een pauze in te lassen tussen je laatste dag op je vorige job en de start van de nieuwe uitdaging. Het is heel belangrijk om je hoofd leeg te maken en je batterijen op te laden, met oog op een succesvolle start. Plan tijdens deze break zoveel mogelijk zaken in die je energie geven.

Informeer je bij je nieuwe werkgever ook naar de afspraken voor de eerste dag. Het kan geen kwaad om op voorhand al over te gaan tot een informeel gesprek, om de juiste feeling te krijgen.

Ben je klaar voor een vlotte eerste dag? Probeer de uren na het werk zo rustig mogelijk te houden. Een nieuwe baan vergt immers veel energie.

