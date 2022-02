Eindelijk akkoord over veiling 5G en vierde telecomspeler: wat betekent dit voor jou?

MijntelcoBetaal je in de toekomst minder voor je telecomabonnement? Die kans is alvast wat groter nu een akkoord is bereikt over de veiling van het 5G-spectrum en de mogelijke komst van een vierde telecomspeler in België. Wat weten we nu al over die veiling? En welke impact zal die hebben op de gewone consument? Mijntelco.be ging op zoek naar antwoorden.

De politieke onenigheid over de veiling van het 5G-spectrum sleepte jaren aan. Ons land dreigde daardoor hopeloos achterop te raken in vergelijking met de Europese buren. Aan Franstalige zijde was er vooral bezorgdheid over de effecten op milieu en gezondheid, onder andere door straling. Het energieverbruik zou dan weer met 15 procent toenemen. Eind vorig jaar zetten de federale en gewestregeringen eindelijk het licht op groen.

De veiling zal bepalen welke operatoren 5G definitief mogen uitrollen in België. Telecomwaakhond BIPT organiseert de veiling. Operatoren hebben tijd tot 16 februari om zich kandidaat te stellen. De eigenlijke veiling staat in juni gepland.

Vierde telecomspeler

Het akkoord is niet alleen cruciaal voor de uitrol van 5G, maar maakt ook de komst van een vierde telecomspeler in ons land mogelijk. De veiling bevat namelijk een pakket gereserveerd spectrum voor een eventuele nieuwe mobiele operator, wat extra concurrentie mogelijk maakt naast Proximus, Telenet en Orange. “De veiling zal het telecomlandschap in ons land mee bepalen voor de komende twintig jaar”, bevestigt Jimmy Smedts van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Impact op de consument

Maar wat betekent het akkoord en de mogelijke komst van een vierde telecomoperator nu concreet voor de gewone consument, behalve dan dat hij sneller mobiel internet krijgt? Uit een studie blijkt alvast dat de komst van een vierde telecomspeler de prijzen voor internet, tv en gsm met 13 procent zou doen dalen. En laat dat net de bedoeling zijn van het akkoord: de telecommarkt openbreken. Al spreken we hier in de voorwaardelijke wijs. In de eerste plaats moet er zich een vierde operator aanbieden.

Voorlopig manifesteerde alleen het Belgische Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka, zich openlijk met ambities om die vierde speler te worden. Maar dan nog kan dat bedrijf beslissen om zich bijvoorbeeld enkel op de bedrijvenmarkt te richten. Al liet Citymesh zich eerder wel ontvallen dat de ambitie aanwezig is om ook de consumentenmarkt te betreden. Pas over enkele weken zal daar meer duidelijkheid over zijn. Dat er een vierde speler komt, wil dus niet meteen zeggen dat de consument hier iets van gaat merken. Dat de prijzen automatisch zullen dalen, is al helemaal geen zekerheid. Al is het wel de bedoeling.

5G

5G staat voor een nieuw tijdperk van mobiele communicatie in onze samenleving. De nieuwste generatie mobiele netwerken wordt sneller, slimmer, stabieler en veiliger dan het huidige 4G. Volgens experts zijn de mogelijkheden eindeloos. Snelheid is een van de grote troeven van 5G. Een film downloaden via mobiel internet verloopt via 5G in een fractie van een seconde. Door die hoge snelheid zit er praktisch geen vertraging op de communicatie. Daardoor zijn onder meer zelfrijdende auto’s en chirurgische ingrepen vanop afstand dankzij 5G straks niet langer sciencefiction.

