Eigenaars zonnepanelen officieel geen prioritaire doelgroep meer: digitale meters worden wijk per wijk geïnstalleerd

Intel en TSMC gaan nieuwe chipfabrie­ken bouwen in VS

4 mei Het Amerikaanse technologieconcern Intel gaat zijn productie van computerchips in de VS fors uitbreiden. Het concern investeert 3,5 miljard dollar (bijna 3 miljard euro) in een bestaande fabriek. Intel investeert ook in twee nieuwe fabrieken. De Taiwanese concurrent en wereldmarktleider TSMC zou tot vijf nieuwe chipfabrieken in de VS willen.