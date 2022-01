Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland riskeren meer belastingen te moeten betalen: “Deze heffing is discriminerend”

Zorgen over renteverho­gin­gen blijven Wall Street bezighou­den

Wall Street is met verliezen het weekend in gegaan. Een minder sterke banenaanwas in december heeft de rentevrees bij Amerikaanse beleggers niet weggenomen. Hun zorgen over een snelle verhoging van de rente door de Amerikaanse Federal Reserve drukten op de laatste dag van de handelsweek opnieuw op het sentiment.

7 januari