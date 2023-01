Eigenaar van zonnepanelen? Ga je dan best voor een analoge of een digitale meter?

Maar ondertussen tekenden zich verschillende veranderingen aan binnen het energielandschap, die het kostenplaatje beïnvloeden. We overlopen ze. Meer weten over de recente veranderingen op het vlak van energie? Hier vind je een handig overzicht.

Capaciteitstarief

Bij het capaciteitstarief betaalt elke consument een minimumbijdrage, ongeacht zijn verbruik of de meter waarover hij beschikt. Wie zijn teller bij een analoge meter volledig naar nul laat terugdraaien, ontsnapt dus niet aan het capaciteitstarief. Daar tegenover staat dat dezelfde doelgroep een lager prosumententarief betaalt ten opzichte van 2022.



Wil je alle info over het capaciteitstarief? Of wil je simuleren welke invloed het heeft op jouw energiefactuur? Daarvoor kan je hier terecht.