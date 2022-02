Eerste functioneringsgesprek met je nieuwe baas op de planning? Deze 6 vragen mag je verwachten

Vraag 1: Hoe gaat het met je?

Een functioneringsgesprek is een open dialoog tussen de werkgever en de individuele werknemers met als doel de samenwerking te optimaliseren. Een soort van check-up dus om te bekijken of jullie op dezelfde golflengte zitten en iedereen tevreden is. Moest dit niet het geval zijn, vormt het de ultieme kans om een en ander bij te stellen. De eerste vraag die je krijgt voorgeschoteld luidt dan meestal ook simpelweg ‘Hoe gaat het?’. Antwoord niet zomaar gewoontegetrouw ‘goed’, maar denk na over hoe je je écht voelt op het werk. Zijn er zaken die je dwars zitten in je job, is dit het uitgelezen moment om ze op tafel te gooien.

Lees ook Functioneringsgesprek voorbereiden: 5 concrete tips

Ben jij gelukkig met je job? Test hier of je nog steeds op je plek zit.

Vraag 2: Ben je tevreden met je takenpakket?

Ook hier is het motto: denk goed na over je functie en hoe je je er werkelijk in voelt. In tegenstelling tot het evaluatiegesprek, waarbij je voorbije prestaties centraal staan, richt het functioneringsgesprek de blik op de toekomst en verloopt de feedback in twee richtingen. Vertel dan ook eerlijk welke aspecten van je werk je leuk en minder leuk vindt, maar geef je feedback steeds op een respectvolle en constructieve manier. Staaf je betoog zoveel mogelijk met concrete voorbeelden.

Vraag 3: Kan je je talenten voldoende inzetten?

Deze vraag vloeit voort uit de voorgaande. Het functioneringsgesprek vormt dé kans om je functie beter te laten aansluiten bij je persoonlijke carrièredoelen. Biedt je baan onvoldoende uitdaging, of ligt de lat net te hoog? Durf dit aan te kaarten en zoek samen met je leidinggevende naar oplossingen om je job meer op punt te krijgen. Is er een opleiding of workshop die je graag zou volgen, maak dit dan tijdens het gesprek kenbaar.

Vraag 4: Wat zijn je ambities?

Bedenk hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Het is belangrijk om open te zijn over je ambities en verwachtingen zodat beide partijen weten waaraan en waaraf. Als je graag wilt doorgroeien, toets je bijvoorbeeld best af welke mogelijkheden daartoe bestaan. Je kan eventueel een groeiplan opstellen waarbij je leidinggevende een coachende rol opneemt. Zijn de opties evenwel beperkt, is het beter hier vooraf een realistische kijk op te verkrijgen om zo al te grote teleurstelling in een latere fase te vermijden. Maar evengoed voel je je prima op je huidige post en koester je geen bijzondere ambities, maar wil je bijvoorbeeld wel je werk-privébalans optimaliseren. Ook in dit geval is het nuttig je verwachtingen en die van je manager op elkaar af te stemmen.

Lees ook: Wat als ik weinig of niet ambitieus bent?

Vraag 5: Hoe ervaar je de samenwerking?

Evalueer hoe de samenwerking met je collega’s én je leidinggevende verloopt en stel je eveneens open voor kritiek van de andere kant. Beschouw het als een kans om iets bij te leren over jezelf en de teamspirit en werksfeer nog te verbeteren. Probeer niet enkel te focussen op wat er misloopt, maar haal zeker ook de positieve zaken aan.

Vraag 6: Wat zijn je werkpunten?

Denk kritisch na over je eigen functioneren. De kans is immers groot dat je leidinggevende ook zal polsen waar volgens jou je werkpunten liggen. Bespreek op welk vlak je soms moeilijkheden ondervindt en wat ervoor zou kunnen zorgen dat je nog beter presteert. Laat niet alles over aan je leidinggevende, maar denk actief mee over manieren om de samenwerking en ieders welzijn verder te bevorderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.