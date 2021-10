Eerste Bitcoin-ETF op Amerikaanse beurs: “Aanvaarding door banken van alternatieve geldsoort”

CryptomuntenDe eerste bitcoin-ETF of tracker maakt vandaag zijn debuut op de Amerikaanse beurs. Dat is een mijlpaal voor de crypto-industrie. “Dit maakt de digitale munt meer toegankelijk voor kleine beleggers”, zegt geldexpert Pascal Paepen. “Bovendien zien veel mensen dit als een aanvaarding door het bankensysteem dat er een alternatieve geldsoort bestaat.” De cryptomunt nadert dan ook opnieuw zijn recordkoers.

Het bedrijf Proshares, leverancier van beursproducten, lanceert vandaag een eerste aan bitcoin futures gelinkte ETF - exchange-traded fund - of tracker op de Amerikaanse beurs. Daarvoor heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn goedkeuring verleend.

Een tracker is een beleggingsinstrument dat de prestatie van een beursindex probeert te volgen. In dit geval zal die gelinkt zijn aan bitcoin futures. Geld dat in zo’n ETF belegd wordt, zal door de aanbieder ervan in bitcoin geïnvesteerd worden. Deze ETF zal onder de ticker of naam ‘BITO’ noteren op de New York Stock Exchange (NYSE).

“Dit zal ervoor zorgen dat veel mensen denken dat bitcoin gelegaliseerd is”, legt Pascal Paepen uit. “Je kan het zien als een aanvaarding door het bankensysteem dat er een alternatieve geldsoort is. Voor heel wat mensen zal dit een reden zijn om in bitcoin te beleggen. Daardoor kan de koers gaan stijgen.”

‘Buy the rumour, sell the news’

Toch waarschuwt Paepen dat die koersstijging mogelijk al deels achter de rug is. “Hier speelt de beurswijsheid ‘buy the rumour, sell the news’”, zegt Paepen. “Want onder andere omdat deze ETF er zat aan te komen, is de koers van bitcoin al sterk gestegen.” Bitcoin is vanmiddag meer dan 62.000 dollar (53.000 euro) waard, terwijl de koers in september nog zakte tot ongeveer 40.000 dollar (34.000 euro).

De lancering van de tracker maakt crypto meer toegankelijk. Je kan in zo’n tracker eenvoudig beleggen, net zoals in aandelen. Je hebt er dus geen crypto-wallet voor nodig, of een account bij een cryptohandelsplatform zoals Coinbase, Binance of Kraken. “Je hoort toch regelmatig dat op zo’n handelsplatformen hackers actief zijn. Daar zijn veel mensen bang van, terwijl zo’n ETF meer vertrouwen geeft.”

FSMA

Paepen vermoedt dat we deze ETF in België niet mogen kopen. “De meeste ETF’s mogen we hier niet kopen”, zegt de expert. “Omdat ze daarvoor documenten moeten voorzien die opgesteld zijn in het Nederlands. De meeste ETF’s voorzien die niet. Moesten ze in dit geval toch beschikbaar zijn, dan denk ik dat onze regelgever, de FSMA, banken zal verbieden om het product op hun website te zetten of er reclame voor te maken.”