Eenjarige staatsbon kan concurrentie met spaarboekje aangaan

Ons land geeft binnenkort een staatsbon uit, specifiek voor particulieren, met een rendement dat de concurrentie kan aangaan met de spaarboekjes. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bekendgemaakt in de Kamer, tijdens een gedachtewisseling over de rente op spaarboekjes.

In plaats van 3 jaar krijgt de staatsbon een looptijd van 1 jaar. Dat is de termijn die spaargeld op een rekening moet staan om op een getrouwheidspremie te kunnen rekenen. De minister onderzoekt ook of de roerende voorheffing kan worden verlaagd. Vandaag bedraagt die 30 procent, maar daardoor zou het rendement voor kleine spaarders verwateren. Daarom oppert de minister een roerende voorheffing van 15 procent, wat dus tot een hoger netto-rendement zou leiden.

Concreet: indien een staatsobligatie van 1 jaar vandaag een rente van 3,69 procent oplevert, dan zou dat na afhouding van 0,50 procent commissie tot een brutocoupon van 3,19 procent leiden. Na afname van de roerende voorheffing van 0,30 procent zou het netto-rendement 2,23 procent betekenen. Bij halvering van de roerende voorheffing zou het om 2,71 procent gaan.

Rendement

Dat komt neer op een hogere rente dan de best renderende spaarboekjes, luidde het. De minister hoopt daarmee ook de banken ertoe aan te zetten de rente op spaarboekjes te verhogen. Verschillende partijen hebben voorstellen ingediend om dat wettelijk te verplichten. Van Peteghem is geen voorstander van een wettelijk ingrijpen. Volgens de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank dreigt dat immers de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen.

De vragenronde met het parlement maakte duidelijk dat de verschillende partijen vooral bij hun respectieve standpunten blijven. “De kleine spaarder” was daarbij een vaak geciteerde doelgroep. Minister Van Peteghem maakte duidelijk dat de staatsbon van 1 jaar uitdrukkelijk niet voorbehouden is voor de gefortuneerde particulier. “Iedereen kan intekenen op de staatsbon. Met 100 euro, 1.000 euro of 5.000 euro. Dat maakt niet uit”, klonk het fel.

Reacties

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) betreurde het dat niet meer burgers spontaan de weg vinden naar andere instellingen die hogere rentes aanbieden. “De vrije concurrentie kan niet spelen als dit probleem niet wordt aangepakt.” De consument bewust maken van de concurrentie “die er wel degelijk is” wordt daarom een prioriteit voor haar.

Voor Groen is dit geen alternatief voor het rechtstreeks, politiek ingrijpen op de rente van de spaarboekjes. “Investeren in staatsobligaties op 1 jaar is goed voor mensen met voldoende spaargeld. Maar de kleine spaarder heeft hier niks aan. En het is die kleine spaarder die moet beschermd worden via een hogere rente op de spaarboekjes”, reageert Dieter Van Besien (Groen).



