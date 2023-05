Een zwembad in je tuin: zo realiseer je dat zónder aanslag op je spaarreserves

Inflatie volgens geharmoni­seer­de consumptie­prijs­in­dex gedaald tot 3,3 procent

De inflatie in ons land is volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) in april verder gedaald. Ze bedroeg nog 3,3 procent, na 4,9 procent in maart. Dat heeft statistiekbureau Statbel maandag gemeld.