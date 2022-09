Een warmtepomp kan tot 24.000 euro kosten: Op welke premies heb je recht? En kan je er ook voor lenen?

Europese gasprijs zakt verder, tot even onder 200 euro per megawatt­uur

De Europese gasprijs is donderdagochtend verder gedaald. De Nederlandse TTF-gasfuture (de prijs voor een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt), die bepalend is voor de gasprijs in Europa, daalde in de eerste minuten van de handel tot 196,05 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau in een maand. Nadien steeg hij wel weer tot iets boven de 200 euro.

