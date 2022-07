Een warmtepomp installeren? Dit zijn de gevolgen voor je brandverzekering

Spaargids.be Een reisverze­ke­ring is niet altijd nodig: deze verzekerin­gen heb je sowieso via je krediet­kaart

Wie een reis vastlegt, boekt daar vaak ook al dat unieke vakantiehuis of hotel bij. Maar op voorhand boeken houdt ook financiële risico’s in, want onverwachte omstandigheden, zoals een geannuleerde vlucht of plotse ziekte, kunnen je reisplannen dwarsbomen. Voordat je een extra reis- of annulatieverzekering neemt om je hiertegen te beschermen, check je best eerst je kredietkaart: de kans is immers groot dat je al een aantal verzekeringen hebt zonder dat je het beseft. Spaargids.be maakt een overzicht.

