Een verstopt toilet en andere schade aan een huurwoning: ten laste van de huurder of de verhuurder?

IndependerWie draait op voor schadegevallen in een huurwoning? Het is een vraag die je je als huurder wel geregeld zult stellen. Maar wie moet betalen, dat hangt vaak van de oorzaak van de schade af. Independer.be geeft drie vaak voorkomende voorbeelden, en vertelt wanneer je een beroep kunt doen op je verzekeraar.

In het Vlaams Woninghuurdecreet staat geformuleerd wie voor wat verantwoordelijk is, huurder of verhuurder. Het decreet maakt bovendien nog een onderscheid tussen woninghuurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019 en erna.

De wetgever zegt het zo:

• Reparaties die nodig zijn door ouderdom of schade door overmacht zijn altijd op rekening van de verhuurder.

• ‘Kleine herstellingen’ zijn ten laste van de huurder: gras maaien, gebroken glas vervangen, kapotte stopcontacten herstellen,…

• Herstellingen die nodig zijn door foutief gebruik of slecht onderhoud door de huurder, zijn voor rekening van diezelfde huurder.

Voorbeeld 1: verstopt toilet

Ga er maar vanuit dat dit ten laste van de huurder is. Als een toilet verstopt raakt, dan is dat meestal door je eigen fout of door de fout van gasten. In dat geval moet jij dus opdraaien voor de kost van de loodgieter die langskomt voor reparatie.

Maar is er een probleem met je toilet omdat er water uit een buis begint te lekken, dan gaat het om overmacht. In dat geval moet je je verhuurder meteen contacteren, want hij is verantwoordelijk voor de reparatie.

Voorbeeld 2: gebroken tegel

Als je bijvoorbeeld tijdens het koken per ongeluk een pan laat vallen en zo een tegel breekt, dan ben jij als huurder aansprakelijk voor de schade. Jij moet ervoor zorgen dat de tegel weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt.

Jij bent er als ‘goede huisvader’ immers voor verantwoordelijk dat de huurwoning in dezelfde staat wordt teruggegeven als waarin je ze ontvangen hebt.

Voorbeeld 3: krassen op de kookplaat

Stel: je zoontje beschadigt per ongeluk de keramische kookplaat in de keuken van je huurwoning. Het glas raakt gebarsten, omdat hij er met iets teveel geweld een glas op heeft gezet. In dat geval ben jij duidelijk verantwoordelijk, omdat het gaat om foutief gebruik.

Maar er is ook goed nieuws: dit valt in je brandverzekering onder ‘glasbreuk’. Daardoor zal je verzekeraar deze schade ten laste nemen.

Hoe verwittig je de verzekeraar bij een schadegeval?

Als je schade aan je huurwoning of je inboedel (als je ook een inboedelverzekering hebt) vaststelt, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij je verzekeraar. Je bent niet verplicht om elk schadegeval te melden. Als het om kleine schade gaat, kun je ervoor kiezen om de herstelling zelf te betalen. Je houdt dan best rekening met de vrijstelling of franchise die in je polis bepaald wordt.

De meeste verzekeraars hebben een apart noodnummer voor dringende hulp wanneer je schade aan je woning hebt. Vaak is dat nummer 24 uur op 24 bereikbaar. De snelste manier om schade aan te geven is online. Veel verzekeraars hebben een schadeformulier op hun website staan, of je kan inloggen in de klantenzone. Maak zeker foto’s van de beschadigingen aan je woning of inboedel, en upload die bij je online aangifte.

Daarna zal je een bestek moeten laten opmaken voor de verzekeraar. Gaat de verzekeraar akkoord met die kostenraming, dan kun je de schade laten herstellen.

