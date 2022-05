“Een verhuurder neemt een groot risico als hij geen plaatsbeschrijving opstelt”: de regels voor huurder en huisbaas aan het eind van de huur

Zoveel verdien ik Geveld door een burn-out, een uitkering van amper 950 euro en een berg schulden: dit is hoe Inez (41) elke maand de eindjes aan elkaar knoopt

Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Haar winkeltje in allergievrije voedingsmiddelen was een groot succes, tot Inez (41) crashte en een burn-out kreeg. “Dingen als douchen en koken kostten zoveel energie dat ik daarna terug in bed moest gaan liggen; werken voor een baas zag ik al helemaal niet zitten”, getuigt ze. “Zelfs jaren later is geld door al die financiële problemen nog steeds een onderwerp dat ik wegduw.”

3 mei