“Een trend is een langeretermijnvisie”: zo beleg je slim in de juiste bedrijven

Het klimaat, de vergrijzing… Dingen die ons als samenleving vandaag bezighouden, kunnen we benoemen als megatrends. Die hebben een behoorlijke impact op onze manier van leven. Innovatie is de sleutel om daarmee om te gaan. Wie belegt, kan handig inspelen op zulke trends.

Wanneer is het interessant om als belegger te investeren in een bedrijf dat een antwoord biedt op zo’n maatschappelijke uitdaging? “Eerst en vooral moet je het onderscheid maken tussen een hype en een structurele trend,” zegt Jürgen Verschaeve, chief investment officer bij KBC Asset Management. “Een trend is een langeretermijnvisie, zoals smart cities. Je hebt niet alleen specifieke technologieën nodig om dat te realiseren, maar ook bedrijven die dergelijke technologie aanbieden. Onze analisten gaan op zoek naar die bedrijven, zodat een trend voor beleggers concreter wordt. Technologie heeft trouwens ook een groot aandeel in de manier waarop wij als vermogensbeheerder klanten kunnen vooruit helpen, denk maar aan ondersteuning door artificiële intelligentie.”

Slim omspringen met energie

Dat technologie bij KBC een belangrijke rol speelt om de klant centraal te stellen, beaamt ook Karin Van Hoecke, directeur transformatie en data bij KBC Groep. “We helpen onze klanten niet alleen met hun bankzaken en verzekeringen, maar ook met de energieproblematiek bijvoorbeeld. Dankzij een samenwerking met Mijn Energie kunnen we klanten stimuleren om hun energiecontract na te kijken. Daarnaast geven we hem ook slimme energie-inzichten die weergeven waar zijn energie naartoe gaat en of waarop hij kan besparen. Ook ondernemers ontzorgen we door hen de juiste vragen te stellen en inzichten te bieden.”

Ook aan de beleggerskant speelt die ontzorging een grote rol, vertelt Verschaeve. “Je hoeft als klant niet meer dagelijks contact op te nemen met het kantoor om advies te krijgen, want dat krijg je gewoon binnen via de KBC Mobile app. Je kunt uiteraard nog altijd meer informatie vragen aan je kantoor of aan Kate, onze digitale assistent, om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen. Die combinatie van mogelijkheden laat een klant toe om veel sneller te schakelen.”

Innovatie betekent: blijven vooruitkijken

Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden en te kijken welke megatrends een grote invloed hebben op ons dagelijks leven, en wat we kunnen doen aan de behoeften die daaruit voortvloeien. “Je moet altijd kijken wat de uitdagingen zijn voor de klant en welke technologische middelen voorhanden zijn om daaraan tegemoet te komen. Als je de juiste technologie kunt gebruiken om een probleem van de klant op te lossen, dan ontstaat er magie,” zegt Van Hoecke. “Maar daar stopt het niet. Je moet blijven vooruitkijken en bijsturen waar nodig. Het is een continu proces. Vergelijk het met een computerspelletje. Als je een level wint, komt er weer een volgend level met nieuwe monsters of uitdagingen.”

Meer slagkracht

Jezelf blijven verbeteren is en blijft dan ook cruciaal. Zeker in een wereld die steeds complexer wordt en waar altijd meer informatie te verwerken valt. Verschaeve pikt daarop in: “Met menselijke middelen alleen haal je het niet. De machinetechnologieën die we gebruiken zijn bijzonder nuttig om die grote hoeveelheden data samen te brengen en op zoek te gaan naar interessante verbanden, om zo een betere voorspellingskracht te hebben. Dat is trouwens geen statisch gegeven, maar een evolutief proces. Het is eigenlijk een even grote revolutie binnen het vermogensbeheer als de introductie van de computer. Ik gebruik soms de vergelijking met een exoskelet. Beleggen blijft een menselijk proces. Je hebt nog altijd die ‘human factor’ nodig om bepaalde evoluties in de markt te kunnen begrijpen. Maar je kan je laten versterken door een harnas dat je in staat stelt om verder te gaan dan daarvoor mogelijk was. We zijn nog niet zover dat we de computer alles voor 100% kunnen laten overnemen, maar zonder al die technieken zouden we veel minder slagkracht hebben.”

Meer weten over duurzaam en verantwoord beleggen? Beweeg mee met KBC en ga eens aan tafel zitten met een beleggingsadviseur.