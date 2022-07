Een torenhoge gsm-factuur vermijden na een buitenlandse vakantie? Dit kan je zelf doen

De zomervakantie staat voor heel wat mensen gelijk met een verre buitenlandse reis. Om zorgeloos te genieten, controleer je best op voorhand de eventuele roamingkosten op je bestemming. Want het laatste dat je wil bij thuiskomst, is een torenhoge gsm-rekening. Verschillende providers bieden aangepaste formules zodat je zonder rekenen en tellen je smartphone kunt gebruiken. Maar hoeveel kost dat? En waar moet je op letten? Een overzicht.

Binnen de Europese Unie bel, sms en surf je sinds 2017 aan hetzelfde tarief als in eigen land. Maar populaire vakantiebestemmingen als Zwitserland en in mindere mate Monaco horen daar bijvoorbeeld niet bij. Al verschilt zelfs dat van provider tot provider.

Dat je op voorhand best de tarieven controleert in functie van je reisbestemming, bewijst volgend voorbeeld. Wie naar Zwitserland trekt, betaalt op de bestemming tot 12 euro/MB (Orange). Concreet: een uurtje televisie kijken, goed voor een verbruik van 1,7 GB, kost je er … 20.400 euro. Ook bij andere providers loopt de factuur in hetzelfde scenario hoog op.

De jeugd vergaapt zich dezer dagen evenwel vooral aan filmpjes op TikTok. De applicatie verbruikt veel mobiele data: gemiddeld tot 840 MB per uur. Bij Telenet zou je dat in Zwitserland 2.520 euro kosten (3 euro/MB). Bij Youfone – een populaire provider bij de jeugd – 6.300 euro. Tip: stel altijd datalimieten in om onaangename verrassingen te vermijden. Voor alle Youfone-klanten staat mobiel surfen buiten de EU bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld.

Ook een telefoongesprek kan je veel geld kosten. Voor een telefoontje vanuit Zwitserland naar het thuisfront betaal je tot 3 euro per minuut, afhankelijk van je provider. Let dus op wanneer je naar of door Zwitserland reist. En doe dat al wanneer je in de buurt van de grens komt. Zelfs al bevind je je officieel nog in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland of Italië, toch kan het gebeuren dat je toestel al verbinding maakt met een antenne die zich over de grens in Zwitserland bevindt, met hoge kosten als gevolg.

Ook op het populaire Cuba pas je best op. Daar lopen de kosten écht hoog op. Mobiel surfen kost er je tot 21,50 euro per verbruikte MB (Proximus). Een minuutje bellen loopt er op tot 6,17 euro. Afhankelijk van provider wordt het ‘intensief’ mobiel surfen automatisch geblokkeerd vanaf een bepaald bedrag.

Reisformules

De tarieven verschillen dus sterk van provider tot provider en van bestemming tot bestemming. Als consument kan je je – afhankelijk van je provider - wel voorbereiden door een aangepaste ‘reisformule’ te nemen. Bij Proximus is dat mogelijk in de vorm van de Daily Roaming Pass. Als klant hoef je zelf niks te doen. Zodra iemand een telefoongesprek of een mobiele datasessie start buiten de EU wordt de Daily Roaming Pass automatisch geactiveerd voor 24 uur. Kostprijs? 5,95 euro voor landen in ‘zone A’ – waaronder populaire vakantiebestemmingen en de VS vallen. In de minder bezochte landen in ‘zone B’ bedraagt de toeslag 11,95 euro. Let wel: in een reeks landen, waaronder Cuba of tijdens cruises, geldt het aanbod niet.

Heel belangrijk: de Pass zorgt niet automatisch voor een onbeperkt verbruik. Is de data van je Belgische abonnement opgebruikt? Dan val je terug op de roamingtarieven die van toepassing zijn voor dat land.

Orange heeft een gelijkaardig aanbod. Voor de EU + Best Destinations, bijvoorbeeld, betaal je 20 euro. Daarvoor krijg je 1 GB mobiele data, 1.000 sms’en en 1.000 belminuten in de selectie landen. Voor een World Plus Pass – waar een land als Marokko toe behoort - betaal je al 110 euro voor 250 MB, 120 belminuten en 120 sms’en.

Bij BASE kan je buiten de EU voordeliger surfen met de opties Data Europe XL.

Conclusie

Vooraf controleren welke roamingkosten er eventueel van toepassing zijn op je bestemming, is de boodschap. Aangezien de meeste contracten geen vaste contractduur hebben en je op een eenvoudige manier je nummer kan behouden, is het mogelijk om snel te genieten van een beter tarief door van operator te wisselen. Met de prijsvergelijker van Mijntelco.be kan je op elk moment de voordeligste formules onderling vergelijken en indien gewenst meteen de overstap maken.