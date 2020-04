Een testament opstellen in tijden van corona: hoe begin je eraan en wat zijn de valkuilen?

De coronacrisis heeft de dood jammer genoeg voor veel mensen gevaarlijk dichtbij gebracht. Zeker wanneer je al wat ouder bent, wil je misschien nog gauw je erfenis regelen en een testament (laten) opstellen. Alleen: wat is er in deze moeilijke tijd nog mogelijk? En met welke regels en kosten moet je rekening houden? Wij gingen te rade bij Fednot, de beroepsvereniging van het notariaat.

Ook voor notarissen geldt dat ze fysieke contacten momenteel tot een minimum moeten beperken. Maar je notaris blijft in principe wel beschikbaar. Zo zullen de eerste akten die via een digitale volmacht worden ondertekend vanaf begin mei een feit zijn. Als je een testament wil opstellen, hoef je zelfs geen videovergadering op te zetten met de notaris. In ons land kan je dat namelijk ook gewoon zelf doen.

Juridisch sluitend testament

In normale omstandigheden geniet een notarieel of openbaar testament weliswaar de voorkeur. Zo een testament, dat je opstelt in aanwezigheid van een notaris, biedt je immers de garantie dat het juridisch volledig sluitend is. Bovendien kan de notaris meteen ook nagaan of je op het ogenblik van het opstellen van het testament gezond van geest bent en of je niet handelt onder dwang of druk. Daardoor zal het testament minder vlug worden aangevochten. Zelf kan je het wel op elk moment herroepen.

We stellen een piek vast in het aantal dringende testamenten, meestal voor personen die al ziek zijn of tot de risicogroep behoren Notaris Bart Van Opstal

“In principe moeten bij het opstellen van een notarieel testament ook twee getuigen of een tweede notaris aanwezig zijn, die het mee moeten ondertekenen. Maar door de coronacrisis geldt die voorwaarde niet langer”, vertelt Bart van Opstal, woordvoerder van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. “Of die tijdelijke maatregel permanent wordt, moeten we afwachten.”

Is er haast mee gemoeid, dan is zo’n afspraak bij de notaris vandaag nog altijd mogelijk, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Helaas is dat in sommige gevallen niet langer een optie: wanneer je besmet bent met het coronavirus bijvoorbeeld, en dus in volstrekte quarantaine moet blijven. “We stellen effectief een piek vast in het aantal dringende testamenten, meestal voor personen die al ziek zijn of tot de risicogroep behoren”, verklaart notaris van Opstal. “Voor de niet-dringende testamenten tekent er zich dan weer een duidelijke daling af: om evidente redenen stellen mensen zo’n afspraak bij de notaris nu liever uit.”

Eigenhandig testament op een bierkaartje?

Geen nood in dat geval: hoewel een notarieel testament de veiligste oplossing is en blijft, kan je ook zelf je testament opstellen. Zo’n eigenhandig testament moet evenzeer aan een aantal specifieke vorm- en inhoudsvereisten beantwoorden. Zo moeten de bepalingen erin uiteraard de regels van het erfrecht volgen. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar onbeperkt je hele vermogen aan een derde schenken maar je zal altijd rekening moeten houden met het voorbehouden deel van je kinderen en echtgeno(o)t(e). Alleen al om die reden is het aan te raden om je ook daarin te laten bijstaan door een notaris, zij het dan op afstand.

Daarbij komt dat elk testament in wezen maatwerk is. Ook daarom overleg je beter eerst telefonisch, via e-mail of videoconferentie met een notaris. Vervolgens zal die je een juridisch conforme tekst op maat bezorgen, samen met instructies. Belangrijk is dat je die tekst eigenhandig overschrijft: een getypt testament is ongeldig. Welk document je daarvoor gebruikt, maakt dan weer weinig uit. Zo mag je je laatste wilsbeschikking zelfs op een bierkaartje noteren. Daarna hoef je die handgeschreven tekst enkel nog te dateren en te ondertekenen, waarna hij terug kan naar de notaris.

“Complexe testamenten kunnen een stuk duurder uitvallen. Daarom raden we iedereen aan om vooraf een concrete raming van de kosten voor hun specifieke situatie aan te vragen bij de notaris. Notaris Bart Van Opstal

De notaris zorgt ten slotte voor de registratie van het testament in het Centraal Register voor Testamenten (CRT). Daarmee kan het het document na je overlijden vlot worden teruggevonden. Door je testament in bewaring te geven bij de notaris, voorkom je dat het per ongeluk zoekraakt of dat een partij die zich benadeelt voelt en het document bewust doet verdwijnen of zelfs vernietigt.

De wet bepaalt de volgorde

Stel je geen testament op, dan bepaalt de wet wat je nalaat en in welke volgorde dat gebeurt. Daarvoor maakt de wetgever gebruik van een vaste rangschikking of hiërarchie op basis van orden en graden van bloedverwantschap. Met een testament kan je die volgorde naar wens bijsturen. Tot op zekere hoogte, want de langstlevende echtgeno(o)t(e) geniet bijvoorbeeld in ons erfrecht van een bijzonder statuut en krijgt sowieso een beschermd minimum erfdeel.

Wat mag dat kosten?

Laat je een testament opstellen in een notariskantoor, dan moet je rekenen op een prijsvork van 350 à 450 euro. Dat is doorgaans het prijskaartje van twee afspraken: een consultatie vooraf en een gezamenlijke controle en ondertekening van het finale testament. De registratie in het Centraal Register, de btw en de kosten van de getuigen zijn in die richtprijs inbegrepen.

“Begeleiding bij een handgeschreven testament komt zo’n 100 à 150 euro goedkoper uit”, zegt notaris van Opstal nog. “Complexe testamenten kunnen dan weer een stuk duurder uitvallen. Daarom raden we iedereen aan om vooraf een concrete raming van de kosten voor hun specifieke situatie aan te vragen bij de notaris.”

Meer informatie over het opstellen van een testament vind je in de handige brochure van notaris.be, die je hier kan downloaden.

