Een termijnrekening op zes maanden (of zelfs minder): hoeveel brengt dat op?

Vastgoed­sec­tor gaat door woelig water: is dit het moment om huis te kopen of een aannemer vast te leggen?

Economen voorspellen een (lichte) daling van de huizenprijzen. Aannemers maken zich zorgen over hun orderboekjes nu de nieuwbouwmarkt op zijn gat ligt sinds lenen duurder werd. Biedt dit mogelijkheden voor de koper of (ver)bouwer? Is het interessant om de aankoop van een huis nog even uit te stellen? En zal de offerte van de aannemer minder pijnlijk worden? Econoom Wouter Thierie en experten uit de bouwsector schijnen hun licht over deze vragen.