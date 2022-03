Een sterretje in je voorruit: wanneer betaalt je autoverzekering de herstelling terug?

IndependerEen steentje tegen je voorruit zorgt al gauw voor een sterretje in het glas. Kan je ermee blijven verder rijden, of laat je het beter herstellen? Wat kost dat tegenwoordig? En vergoedt je verzekering deze schade? Independer.be legt uit.

Ongeveer 20 procent van de schadeaangiften in autoverzekeringen gaat over glasbreuk. De laatste jaren zien verzekeraars wel een dalende trend in de aangiften van ruitschade. Ramen in nieuwere wagens zijn veel steviger dan vroeger, omdat ze aan de carrosserie verlijmd zijn. Daarnaast waren de winters van de laatste jaren zachter, waardoor het wegdek minder beschadigd was en minder opspringende steentjes de autoruit konden beschadigen. Tot slot zijn we sinds de coronacrisis minder onderweg, waardoor we minder schade hebben.

Rode kaart

Een klein sterretje buiten je gezichtsveld zou je kunnen laten zitten. Toch blijkt dat vaak niet zo’n goed idee. Tot 2018 was enkel een sterretje in je gezichtsveld een reden voor de autokeuring om je wagen af te keuren. Maar dat is veranderd. Een sterretje met een diameter van meer dan 20 mm bijvoorbeeld, en een barst met een lengte van meer dan 50 mm in de twee lagen van gelaagd glas of in een paneel, zorgen nu voor een rood keuringsbewijs.

Herstellen of vervangen?

Omdat je voorruit met de carrosserie verlijmd is, vangt deze ook schokken op wanneer je door een put in het wegdek rijdt. Zo kan een sterretje groter worden of kan je ruit volledig barsten.

Een sterretje kleiner dan een muntstuk van twee euro laten herstellen, kost zo’n 130 euro. De voorruit laten vervangen kost gemiddeld vijf keer meer. Voor een exacte prijs vraag je best een offerte bij een hersteller. De kosten zijn immers afhankelijk van het merk en model van je wagen.

Meer techniek, dure ruit

De voorruit van de nieuwste automodellen zit tegenwoordig boordevol techniek. In 2021 was zo’n 22 procent van de nieuwe auto’s in België uitgerust met een frontcamera achter de voorruit. Die herkent verkeersborden en maakt beelden voor het automatisch noodremsysteem en de rijvakbewaking. Als je de voorruit vervangt, moeten ook de sensoren en camera’s opnieuw worden afgesteld zodat de rijhulpsystemen goed blijven werken.

Geen invloed op schadevrije jaren

Is je auto verzekerd met een mini- of full-omniumverzekering, dan is ruitschade gedekt. Vaak werken verzekeraars met erkende herstellers, zodat je franchise vervalt. De verantwoordelijke moet de schade meestal betalen. Maar een sterretje door een steentje dat opspringt van onder de band van de vrachtwagen voor je, kan je niet verhalen op het transportbedrijf. Dat is overmacht. Valt een deel van de lading van de vrachtwagen zelf, dan is de transportfirma wel verantwoordelijk. Glasbreuk heeft geen invloed op je schadevrije jaren. Je autoverzekering zal hierdoor dus niet duurder worden.

