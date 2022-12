Een sterke dollar versus een zwakke euro: hoe haal je hieruit spaarvoordeel?

Spaargids.beEen termijnrekening is één van de populairste alternatieven voor het klassieke spaarboekje. Het grote verschil tussen beide producten is dat een termijnrekening een vooraf vastgelegde looptijd heeft met een afgesproken rentevoet. Hoe interessant is een termijnrekening op dit moment? En ga je dan best voor een termijnrekening in euro of kijk je naar andere deviezen? Spaargids.be zocht het uit.

Belangrijk om weten

• Gedurende de looptijd van een termijnrekening wijzigt de rentevoet niet.

• Pas op het einde van de looptijd ontvang je je kapitaal terug.

• De uitbetaling van de rente gebeurt meestal aan het einde van de termijn, al kan dit soms verschillen: bijvoorbeeld aan het einde van elke maand, per drie maanden of per jaar.

• Behalve in euro zijn zulke termijnrekeningen ook beschikbaar in vreemde valuta.



Verschillende rendementen voor euro, pond en dollar

Wie spaart, denkt aan rendement. Dat is niet anders voor wie een termijnrekening opent. En wie dat doet in andere deviezen dan de euro, doet dat vaak omdat de euro geen al te hoge toppen scheert en andere vreemde munten sterker staan. Maar je maakt die keuze misschien ook omdat de rente op die termijnrekeningen mogelijk hoger is. Al is dat niet altijd het geval.

Laten we MeDirect als voorbeeld nemen. Bij die financiële instelling levert een termijnrekening in euro met een looptijd van vijf jaar een rente op van 2,35% (bruto) en 1,645% (netto). Opteer je voor een termijnrekening met dezelfde looptijd in Britse pond, dan is die goed voor 1,57% (bruto) en 1,10% (netto). Hetzelfde type rekening in Amerikaanse dollar garandeert 1,15% (bruto) en 0,80% (netto). De termijnrekeningen in pond en dollar scoren hier dus lager dan die in euro.

Bij Deutsche Bank is het net andersom. De looptijd voor een termijnrekening in euro met een looptijd van één jaar levert er 2,20% (bruto) en 1,54% (netto) op. In Amerikaanse dollar is die goed voor 4,89% (bruto) en 3,42% (netto).



Opgepast voor risico’s

Termijnrekeningen in andere munteenheden vereisen extra aandacht. Soms houden ze immers bijkomende risico’s in. Eén daarvan is het wisselkoersrisico. Dat is het risico dat de waarde van je investering in vreemde valuta zal veranderen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Wisselkoersen zijn immers niet voorspelbaar.

Vergeet daarnaast ook dit niet: neem je je geld vervroegd op in euro of een andere munt, dan betaal je daarop uitstapkosten. Die kosten variëren naargelang de voorwaarden die de bank heeft bepaald. De voorwaarden goed checken, is dus geen overbodige luxe.



Alternatieve oplossing

Zoek je rendement, maar toch liever niet via een termijnrekening (in vreemde deviezen)? Afhankelijk van je spaarbehoefte kan je onder meer kiezen voor kasbons, staatsbons of een beleggingsplan.

