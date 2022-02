Een simpel telefoontje vanuit Zwitserland kost al snel 3 euro: zo vermijd je een torenhoge gsm-factuur op skivakantie

Sinds enkele jaren bel en surf je in de lidstaten van Europese Unie aan hetzelfde tarief als in eigen land. Operatoren mogen niets extra aanrekenen zolang je binnen de grenzen van je nationale abonnement blijft. Toch zijn er enkele valkuilen. Zwitserland bijvoorbeeld, een populair skioord, is er daar één van. Met de krokusvakantie voor de deur vertrekken veel liefhebbers naar de bergen om een weekje te skiën. Alleen behoort Zwitserland niet tot de EU, met extra kosten voor roaming op je factuur als gevolg. Hoe vermijd je een hoge factuur?

Voorzorgsmaatregelen

Het belangrijkste eerst: zet dataroaming uit via de instellingen van je toestel. Op die manier vermijd je roamingkosten voor mobiel surfen. En die kunnen hoog oplopen. Simpel voorbeeld: met een uur tv kijken op je mobiel apparaat verbruik je rond de 1,7 gigabyte, wat je duizenden euro’s kan kosten. Bij Telenet en Base betaal je in Zwitserland 3 euro/MB, terwijl je bij Orange 6 euro neertelt.

Die voorzorgsmaatregelen neem je best al vóór je effectief de Zwitserse grens oversteekt. En ook als je op vakantie bent vlakbij de grens, maar wel nog in een lidstaat van de Europese Unie. Dat zit zo: je gsm verbindt altijd met het netwerk met het beste bereik. Ben je zelf nog in de EU-zone, maar in de buurt van een niet-EU-land zoals Zwitserland? Dan kan het gebeuren dat je gsm met een netwerk van dat niet-EU-land verbindt en je daardoor toch belt, sms’t en surft aan roamingtarieven. De functie ‘automatisch verbinding maken met een netwerk’ schakel je daarom best uit.

Verder is het aangeraden je verbruiksmeldingen in te stellen of bepaalde functies zoals mobiel surfen, bellen of sms’en te blokkeren. Wil je toch bereikbaar blijven? Ga dan op zoek naar een wifipunt. Trouwens, ook een gewoon telefoontje huiswaarts kan je vanuit Zwitserland tot 3 euro per minuut kosten.

Opties bij abonnement

Proximus-klanten hoeven zich in theorie minder zorgen te maken. Met de ‘Daily Roaming Pass’ kunnen klanten ook buiten de Europese Unie gebruik blijven maken van hun vertrouwde tariefplan. Als klant hoef je zelf niks te doen. Zodra iemand een telefoongesprek of een mobiele datasessie start buiten de EU wordt de ‘Daily Roaming Pass’ automatisch geactiveerd voor 24 uur. De kostprijs bedraagt 5,95 euro per dag voor landen in ‘zone A’, waaronder populaire vakantiebestemmingen zoals Zwitserland vallen. De pas geldt voor alle communicatie naar België en binnen het bezochte land.

Belangrijk: de ‘Daily Roaming Pass’ zorgt niet voor een onbeperkt verbruik. Is het dataluik van je Belgische abonnement opgebruikt? Dan val je terug op de roamingtarieven die van toepassing zijn voor dat land. Om de vergelijking door te trekken: in Zwitserland betaal je bij Proximus dan 14,52 euro per megabyte.

Orange heeft een gelijkaardige pas. Voor ‘EU + Best Destinations’, bijvoorbeeld, betaal je 20 euro. Daarvoor krijg je 1 GB mobiele data, 1.000 sms’en en 1.000 belminuten in een selectie landen, waaronder Zwitserland.

Base-klanten kunnen voor 15 euro de optie ‘Data Europe XL’ voor mobiel internet in Zwitserland aan hun abonnement toevoegen. Daarvoor krijg je 1 GB mobiele data. De operator raadt trouwens zelf aan om je mobiele data uit te schakelen en wifi te gebruiken.

Scarlet-klanten gebruiken met de optie ‘Roam Like at Home’ hun abonnement in heel Europa en in Zwitserland, zoals in België. Ook buiten de bundel liggen de tarieven voor Zwitserland bij Scarlet laag.

