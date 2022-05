“Een serviceflat is vaak te duur en niet altijd eenvoudig te verhuren”: zo kun je op de beurs beleggen in vergrijzing

De beurs blijft onvoorspelbaar, maar we kunnen wel met zekerheid voorspellen dat een aantal sectoren in onze maatschappij nog fors zal groeien. De vergrijzing is er daar eentje van. Volgens onze geldexpert Pascal Paepen kan je daar als belegger zeker je voordeel mee doen. Opgepast: wie bij een investering in vergrijzing automatisch denkt aan de aankoop van een serviceflat, moet beter nadenken. Een belegging op de beurs in het thema ‘vergrijzing’ levert op lange termijn wellicht veel meer op dan bakstenen.

De vergrijzing is geen probleem, maar een zegen. Het betekent namelijk dat we met zijn allen gemiddeld wat ouder worden. Daar kan je niet tegen zijn, zeker niet als we onze oude dag in de best mogelijke omstandigheden kunnen doorbrengen. Dat de overheid vergrijzing toch vooral ziet als een probleem ligt aan het feit dat opeenvolgende overheden nagelaten hebben om erin te investeren. Gelukkig hebben heel wat privébedrijven dat wel gedaan. Wie er de statistieken op naslaat weet waarom. Vergrijzing is een groeisector die vooral in Japan en Europa hard gaat. In China is vandaag amper één op tien 65-plusser, in West-Europa is dat één op vijf. In Japan zelfs één op vier. Wereldwijd zijn er nu al ruim 700 miljoen 65-plussers, maar in 2050 zal dat wellicht al meer dan het dubbele zijn. Er zijn nu zowat 150 miljoen 80-plussers, over een kleine twintig jaar is dat wellicht al bijna het drievoudige.

Ander consumptiegedrag

Als de bevolking veroudert, dan heeft dat ook een impact op de wereld en de economie. Ouderen hebben als consument nu eenmaal andere behoeftes dan jongere mensen. Hun consumptiegedrag mag ook niet onderschat worden omdat babyboomers gemiddeld eens zoveel uitgeven als millennials. Ze sparen niet, ze ontsparen. Sparen is uitgestelde consumptie. Eens met pensioen mag je dat geld gerust laten rollen.

Wie wat ouder is, geeft al eens geld uit aan woningrenovatie. Je denkt dan misschien aan een traplift, maar de investering kan oplopen tot de aankoop van een nieuw appartement in het centrum van de stad. Ouderen letten, al dan niet noodgedwongen, meer op hun gezondheid. Ze zijn – in tegenstelling tot vroegere generaties – niet tevreden met hun oude fiets, maar investeren in een nieuw, elektrisch model. Ze gaan ook relatief meer op reis. Worden ze geconfronteerd met ouderdoms- en welvaartsziektes, dan verbruiken ze ook meer medicijnen. Sommigen komen ook terecht in een woonzorgcentrum.

De farmasector verdient goed

Wie belegt, houdt rekening met vergrijzing. Door een aandeel te kopen van farmabedrijf Johnson & Johnson, bijvoorbeeld, of Pfizer. Een interessant Deens farmabedrijf is Novo Nordisk. Dat is de onbetwiste marktleider in de bestrijding en behandeling van diabetes, een ziekte waar steeds meer ouderen aan lijden.

Ook in ons land kan je investeren in de farmasector. Op de Brusselse beurs vind je bijvoorbeeld het aandeel UCB. Dat is interessant. Maar je kan dat nog goedkoper kopen door onrechtstreeks in UCB te investeren door aandelen van Financière de Tubize te kopen. Die familiale holding controleert Tubize, heeft geen schulden en voor ieder aandeel van Tubize beleg je onrechtstreeks in 1,54 aandelen UCB. Een aandeel van UCB kost 88,66 euro. Voor Tubize betaal je nu 77,10 euro, maar eigenlijk is dat dus 88,66 euro x 1,54 = 136,54 euro waard. Je kan zo dus UCB kopen aan een korting van bijna 44 procent, al mag je er niet van uitgaan dat die korting snel verdwijnt of kleiner wordt.

Medische apparatuur

Een fonds in biotechaandelen kan ook interessant zijn. Beleggen in een individueel biotechbedrijf is vaak te risicovol, maar wie een fonds koopt dat goed gespreid is, ziet het risico dalen. En dan heb je ook nog de bedrijven die medische apparatuur verkopen. Agfa Gevaert uit Mortsel is bijvoorbeeld een specialist in medische beeldvorming. Thermo Fisher Scientific is dan weer een grote Amerikaanse leverancier van medische apparatuur. De groep opereert wereldwijd, dus ook in België. In Eindhoven heeft men ook ingezet op de groei van medische apparatuur. Bij de naam ‘Philips’ moet u niet meer denken aan gloeilampen, scheerapparaten en tv-toestellen, maar wel aan radiologie, cardiologie en patiëntbewaking. De laatste tijd heeft Philips het weliswaar moeilijk, maar dat biedt dan weer het voordeel dat de aandelen nu laaggeprijsd zijn.

Anders wonen

Huisvesting is uiteraard ook belangrijk. Nogal wat Vlamingen denken dan automatisch aan een investering in bakstenen en kopen een serviceflat. Maar die is vaak te duur en blijkt niet altijd even eenvoudig te verhuren. Dan kan een belegging in papieren vastgoed, zoals een aandeel van een gereglementeerde vastgoedvennootschap, interessanter zijn. Die bieden doorgaans een beter rendement en kunnen snel verhandeld worden. Heb je het geld weer nodig, dan kan je de aandelen verkopen. Dat doe je niet zomaar met een investering in bakstenen. Een ander voordeel is dat je al aandelen kan kopen voor relatief kleine bedragen.

We denken aan het beursgenoteerde Aedifica, die in België en in zeven andere Europese landen eigenaar is van zorgvastgoed. De aandelen van Care Property Invest, ook al genoteerd op de Brusselse beurs, zijn een goed alternatief. Ik kan begrijpen dat je het ethisch onverantwoord vindt om aandelen te kopen van de eigenaar van gebouwen die dienen voor de verhuur aan de uitbaters van woonzorgcentra. Je verdient dan namelijk geld aan ouderen. Maar wat als die gebouwen er niet zouden zijn? Dan zijn onze ouderen er nog slechter aan toe. De overheid heeft namelijk lang niet genoeg geïnvesteerd in openbare woonzorgcentra. Het is dan ook goed dat privé-investeerders dat wel deden.

Een investering in een uitbater van woonzorgcentra is ook niet evident, vooral niet na de publicatie van klachten en wantoestanden in sommige rusthuizen. Dat mag niemand goedkeuren. Maar er is niks mis met een bedrijf dat aan correcte voorwaarden een behoorlijke service levert en dat zijn klanten steeds zo goed mogelijk behandelt, zonder daarvoor excessieve winstmarges aan te rekenen. Daar mag je als belegger gerust wat aan verdienen.

Er zijn uiteraard ook heel wat beleggingsfondsen die focussen op het thema vergrijzing. Daarvoor kan je terecht op het platform van je online broker. Of vraag je financieel adviseur om je te helpen bij de keuze van een gediversifieerd aandelenfonds dat inspeelt op de vergrijzingstrend.

