“Een Rolex is bij het buitenstappen van de winkel al meteen 3.000 euro méér waard”: expert geeft advies om te beleggen in horloges

Roeselare Exclusieve horloge­lijn van stu­dent-ondernemer Gérald is schot in de roos: “Van het nieuwe model zijn er al twee exemplaren verkocht in de VS”

Manawa, het exclusieve horlogemerk van student-ondernemer Gérald Vandeputte (23), is een regelrechte hit. Twee jaar geleden bracht Gérald z’n allereerste polshorloge op de markt en enkele weken geleden lanceerde hij met de M2 een tweede model. Bovendien is Manawa sinds kort ook niet langer enkel online te koop, maar heeft Gérald met The Guest in Antwerpen een eerste fysiek verkoopadres beet. “Ondertussen ben ik ook al met het ontwerp van een derde model gestart”, zegt Gérald die momenteel in Lissabon op Erasmus is.

5 oktober