Een renteloze lening tot 50.000 euro en hogere premies voor je isolatie: deze maatregelen neemt de Vlaamse Regering tegen energiearmoede

431.860 gezinnen in Vlaanderen kampen met een vorm van energiearmoede. En daar wil de Vlaamse Regering de volgende jaren iets aan doen. In het kader van het nieuwe Energiearmoedeplan 2025 heeft ze een visienota met concrete maatregelen goedgekeurd. Dit zijn de belangrijkste beslissingen.

Sinds begin 2020 zorgt de coronacrisis voor financiële kopzorgen bij heel wat Vlaamse gezinnen. Dit jaar kwamen daar de historisch hoge energieprijzen bij. De kans op energiearmoede stijgt daardoor steeds meer. Concreet spreken we van energiearmoede als iemand moeite heeft om zijn woning van voldoende energie te voorzien. In Vlaanderen bevindt zo’n 15% van de gezinnen zich in dat geval. Met een gemiddelde van 2,3 gezinsleden per gezin komt dit bij benadering neer op 993.278 personen. Een groot aandeel hiervan bestaat uit eenoudergezinnen en (oudere) alleenstaanden. Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) neemt de Vlaamse Regering daarom diverse maatregelen. De initiatieven moeten gezinnen helpen om de stijgende energieprijzen tegen te gaan.

In het nieuwe Energiearmoedeplan 2025 ligt de focus in eerste instantie op het structureel verbeteren van de energieprestaties in woningen van kwetsbare doelgroepen. Energie-efficiëntere woningen zorgen automatisch voor een lagere energiefactuur.

Wie behoort er tot de ‘kwetsbare doelgroep’? • Huishoudens die recht hebben op het federale sociaal tarief

• Personen die in schuldbemiddeling zitten

• Huishoudens die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

• Huishoudens met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro, verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste

• Huishoudens met een prepaid-abonnement bij Fluvius

Een overzicht van de meest opvallende maatregelen:

1. Mijn VerbouwPremie

De overheid wil de mogelijkheid tot renovatie vergroten voor alle huishoudens. Daarom hervormt ze de premiesystemen van het woon- en energiebeleid. Vanaf midden 2022 worden de huidige renovatie- en energiepremies samengevoegd tot één woningrenovatiepremie: MijnVerbouwPremie. Alle MVP’s zal je online kunnen aanvragen via één kanaal en worden ook via één instantie uitbetaald. Daarnaast worden de premies ook verhoogd tot 35 procent van de factuur. Hoe lager je inkomen, hoe groter je premie. Ook wie een woning of appartement verhuurt via een Sociaal Verhuurkantoor, heeft steeds recht op de hoogste premies. Nog niet alle details over deze premie zijn bekend, alles wat nu al geweten is lees je op de website van de Vlaamse Overheid.

2. Uitbreiding van de 0%-energielening

De 0%-energielening is een renteloze lening die personen uit kwetsbare doelgroepen kunnen aanvragen bij het energiehuis voor energiezuinige investeringen. Je kan zo’n lening aanvragen voor verschillende zaken: van isolatie tot de installatie van energie-efficiënte verwarmings- of ventilatiesystemen en zonnepanelen. Ook de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen komt in aanmerking.

Die renteloze lening breidt nu uit. Waar tot nu toe het maximaal ontleenbedrag 15.000 euro bedroeg, stijgt dat naar 50.000 euro. De looptijd van de lening breidt uit van 10 naar 25 jaar. Ook de verhoogde premies voor isolatie (+50%) en voor de vervanging van het huidige verwarmingstoestel door een warmtepomp (+20%) springen in het oog.

3. Extra ondersteuning voor energiezuinige huishoudtoestellen

Kwetsbare gezinnen zullen gezinnenenergiezuinige toestellen kunnen huren voor een periode van 10 jaar aan een gemiddelde prijs van 9 euro per maand. De huurformule bleek al succesvol in een testproject en wordt vanaf half 2022 verder opgeschaald naar heel Vlaanderen. Zo krijgen ook kwetsbare huishoudens voor wie aankoop niet mogelijk is, toegang tot energiezuinige huishoudtoestellen. Naast de koelkast – met of zonder vriesvak – en wasmachine komen ook een energiezuinige droogkasten en diepvriezers in aanmerking. Service en onderhoud zijn inbegrepen in de huurprijs.

Verderzetten van het Noodkoopfonds

De oprichting van het Noodkoopfonds in 2019 was bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ – goedkope woningen in slechte staat die mensen met een laag inkomen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen – energetisch te renoveren. Met de steun van de Vlaamse overheid zullen OCMW’s en energiehuizen zo’n ‘noodkopers’ aan een renteloze lening helpen. Het maximale bedrag van de noodkooplening wordt opgetrokken van 25.000 naar 30.000 euro. Daarnaast wordt er ook een werkingsvergoeding van 500 euro voorzien die een deel van de vaste kosten (zoals het opmaken van een EPC-attest of het vastleggen van de hypotheek) kan dekken.

4. Energiebesparende maatregelen bij sociale huurders

De Vlaamse regering maakt tussen 2019 en 2024 jaarlijks 800 miljoen euro vrij voor de renovatie van sociale woningen. Zo’n renovaties kunnen het energieverbruik tot 50 procent verminderen. Deze maatregel zou de energiearmoede in de sociale huisvestingsmarkt met 14 tot 19 % kunnen terugdringen.

Tip: Ga je energetisch renoveren? Bekijk eerst via de premielinker van Livios op welke premies je kan rekenen.

