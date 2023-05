Een pak vacatures én knelpuntberoepen: IT’er Pieterjan (29) kan zijn job (en sector) alleen maar aanraden

JobatDe sector van de IT staat garant voor een pak openstaande jobs. Pieterjan Deschrijver (29) uit Torhout is alvast laaiend enthousiast over de vele troeven van zijn stiel. Zo blijkt uit een gesprek met Jobat.be .

Pieterjan werkt sinds 2015 bij het Merelbeekse IT-bedrijf Spotit, dat gespecialiseerd is in cybersecurity. Hij is er Network & Security Engineer op het NOC, Network Operations Center voor de vrienden. Pieterjan staat zo in voor het dagdagelijks beheer van de omgeving van de klant.

“Wij staan hen bij om problemen rond bijvoorbeeld wifi, firewalls of routeringen op te lossen. Ik begon hier destijds als stagiair, tijdens mijn hogeschoolstudies New Media & Communication Technology (NMCT), en ben kunnen blijven plakken”, glimlacht Pieterjan.

“Waarom ik destijds voor IT heb gekozen? Naast lichamelijke opvoeding was dat tijdens het middelbaar onderwijs het vak dat me het meest aansprak. Na wat opzoekwerk in de vele IT-richtingen waaruit je kunt kiezen, bleek dat NMCT het dichtst bij mijn interesses lag. Dat is een vrij brede richting.”



IT is dynamisch

De voorbije jaren deed Pieterjan ook ‘on the job’ al heel wat kennis op. “Het is een heel dynamische sector. Zo kun je vandaag iets bijleren, maar is er de volgende dag al weer iets nieuws uitgebracht binnen hetzelfde onderwerp.”

“Het is wel fijn dat we hier zelf kunnen kiezen in welke richting we opleidingen willen volgen. Zo blijf je jezelf steeds ontwikkelen. Met IT kun je alle kanten uit en kies je zelf waar je interesses liggen. De één wil zich meer verdiepen in netwerken, de ander in programmeren of systeembeheer. Iedere sector in de samenleving heeft ook wel iets van IT nodig. Je kunt dus om het even welke richting uit met je kennis.”

IT is flexibel

“Als je iets leert, en je doet daar niet meteen iets mee, raakt die kennis wel wat in de vergetelheid. In de IT-sector moet je je opgedane knowhow wel wat onderhouden. Je moet alert blijven”, gaat Pieterjan verder.

Ook de flexibiliteit in zijn job juicht de West-Vlaming toe. “Zeker sinds corona is thuiswerk helemaal ingeburgerd. Wij kunnen zelf kiezen of we naar kantoor gaan of niet. Zelf vind ik het wel leuker om naar de werkvloer te gaan, om in contact te komen met collega’s. Als IT’er speelt het sociale aspect een belangrijke rol, ook al zit je vaak achter je computer. Zo moet je klantgericht zijn. Het is vooral heel leuk om veel verschillende mensen te leren kennen.”

Van welke voordelen geniet Pieterjan?

Werken doen we uiteraard ook om te leven, en het liefst zo comfortabel mogelijk. “Ik ben heel tevreden over mijn loon, al weet ik natuurlijk niet wat iemand anders verdient”, knipoogt Pieterjan. “Daarnaast zijn er ook andere interessante voordelen, zoals maaltijd- en ecocheques, een bedrijfswagen en een gsm-abonnement.”



“Bij Spotit zijn er ook heel wat bedrijfsfeestjes en andere sociale gelegenheden doorheen het jaar. Dat zorgt voor een fijne sfeer onder collega’s. In IT vind je heel veel jonge mensen terug. En uiteraard is ook de werkzekerheid een belangrijk aspect”, besluit hij.

Hoeveel verdien je gemiddeld in IT? Op de website van Jobat staan bij dit schrijven zo’n 1.200 vacatures open in de ICT-sector. Het hele jaar door is een komen en gaan van deze banen. De meest gevraagde jobs zien we in de subcategorie productie & support, gevolgd door concept & analyse, management en ontwikkeling. Op de lijst der knelpuntberoepen van de VDAB zien we vooral de termen softwareontwikkelaar – of analist ontwikkelaar – opduiken. Die ontwerpt en ontwikkelt IT-projecten van de studiefase tot de integratie. Andere IT-jobs op de knelpuntenlijst zijn de bedrijfs- en data-analisten, beherende en leidinggevende ICT-medewerkers en IT’ers voor support.



Is jouw (toekomstige) job een knelpuntberoep? Hier vind je de actuele lijst van 234 zulke beroepen. De troeven van een job in de IT maakte Pieterjan hierboven al meer dan duidelijk. Afhankelijk van het bedrijf en de functie krijg je als IT’er wel mogelijk met flexibele uren, wachtdiensten en/of weekendwerk te maken. Ook het startersloon van een IT’er is relatief laag. De meesten worden tewerkgesteld in Paritair Comité 200, waardoor het startersloon vaak iets boven de 2.000 euro bruto schommelt. Dat inkomen kan wel vrij snel stijgen op basis van je kennis en ervaring. Het gemiddelde loon in IT schommelde vorig jaar rond de 3.700 bruto per maand. Vandaag is dat al enkele percentages hoger met dank aan de jongste indexeringen. Vanuit de klassieke ICT-functies kan je ook doorstromen naar de meer gespecialiseerde ICT-jobs, wat eveneens een gunstig effect heeft op het salaris.

