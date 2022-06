Eén op drie Belgen denkt binnen enkele weken een nieuwe job te vinden: in deze sectoren gaat dat het sneltste

Gezondheidssector

In de gezondheidssector raken al geruime tijd veel jobs niet ingevuld. Veel knelpuntberoepen situeren zich dan ook daar. Om die reden denkt 80 procent van de zorgverleners binnen een paar maanden elders dezelfde job te kunnen uitoefenen mocht dat nodig zijn. De zogenaamde zwaar statistische knelpuntberoepen (ZSK) in de sector zijn verpleegkundige, technoloog medische beeldvorming en arts. Bekijk hier een overzicht van 1.600 vacatures in de zorg.

Transport en logistiek

Ook de sector transport en logistiek schreeuwt om personeel. Het verbaast niet dat 70 procent van de werknemers actief in die sector denkt dat het na enkele maanden elders in dezelfde functie aan de slag kan. Vijftien beroepen staan op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Verhuizer en bestuurder trekker-opligger zijn hier de ZSK’s. Bekijk hier meer dan 4.400 vacatures in de transportsector .

ICT

Techniek, productie en bouw

Ook al jaren als werkgever moeilijk te strikken: stielmannen. Vandaar dat weinigen onder hen twijfelen om het snel elders minstens even goed te hebben als in hun huidige job. Voor 70 procent is het zelfs een uitgemaakte zaak dat ze in nauwelijks een paar maanden tijd voor een andere baas hun capaciteiten en vaardigheden kunnen tonen. In de categorie industriële beroepen en ambachten heeft de VDAB ongeveer 80 knelpuntberoepen opgenomen. Uit die lijst zijn dit drie jobs waar een nijpend tekort aan is: leidinggevenden in de industriële productie, elektriciteitstechnici, en halfautomaatlassers.