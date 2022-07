Eén op de vijf werknemers ging al op workation: mag dat zomaar?

JobatBlijven telewerken, maar dan vanop je vakantiebestemming: almaar meer Belgen zien heil in workation. Dat kan en dat mag, maar daarover vooraf de werkgever inlichten en goede afspraken maken, is belangrijk. Jobat.be vertelt wat je moet weten.

Corona heeft de telewerkpoorten wijder opengeduwd. Waar het kan en mag, combineren we werken op kantoor met werken van thuis uit. Telewerken valt duidelijk in de smaak. In die mate zelfs dat telewerk nu ook opduikt tijdens de vakantie. Europ Assistance kwam er na een rondvraag achter dat één op de vijf Belgen al aan workation heeft gedaan.

“Sinds corona is bij werknemers de perceptie gegroeid dat het niet uitmaakt waar ze werken, zolang ze werken”, zegt Frédéric Hespel, expert internationale tewerkstelling bij Acerta Consult. “Zo trekken ze ook de lijn door naar workation.” Je bent dan wel op je vakantiebestemming, maar blijft vanop afstand toch aan het werk.

“Als je vanop een vakantiebestemming aan telewerken doet, valt dat onder structureel telewerken. En daar zijn formaliteiten aan verbonden. Als werknemer moet je je werkgever inlichten over de plaats waar je zal werken. Daarnaast moet een werkgever er ook akkoord mee gaan dat je op een andere werkplek zal werken dan waar je dat contractueel zou moeten doen.”

Zet afspraken op papier of mail

Goede afspraken maken goede vrienden, ook tussen werknemer en werkgever. Zo weet een werkgever bijvoorbeeld dat je op een lastminutevergadering niet fysiek aanwezig kan zijn, of weet hij dat je ’s nachts mailt omdat je bijvoorbeeld in Mexico zit.

Frédéric Hespel: “Daarom zeg ik altijd: licht als werknemer je werkgever in, en spreek als werkgever duidelijk af met je werknemer waar en wanneer die moet werken, wanneer die bereikbaar moet zijn en hoe de controle zal verlopen. Zijn er afspraken gemaakt, zet die dan op papier. Dat kan als bijlage van een arbeidsovereenkomst of gewoon via e-mail.”

Wat met arbeidsongevallen?

“Aan werkgevers geef ik de raad om hun arbeidsongevallenverzekeraar te informeren dat een werknemer in het buitenland werkt”, vertelt Frédéric Hespel. “Zo is een workation ook gedekt door een arbeidsongevallenverzekering vanuit België. Als een werknemer binnen Europa een job tijdelijk in een ander land zal uitoefent, dan ben je als werkgever verplicht een detacheringsattest bij de sociale zekerheid te bekomen.”

Bij een eventuele controle kan de werknemer dan op basis van het Europese socialezekerheidsattest A1 aantonen dat die onderworpen is gebleven aan de Belgische sociale zekerheid. Een Europese detacheringsrichtlijn stipuleert ook dat elke lidstaat te allen tijde moet weten welke gedetacheerde werknemers waar werken en dat er een lokale melding in het andere land moet gebeuren. In België kennen we dat als de Limosa-meldingsplicht. Al die administratie kan ervoor zorgen dat een werkgever niet altijd geneigd is om akkoord te gaan met een workation, en de werknemer bijvoorbeeld expliciet vraagt om op vakantie niet te werken.

Binnen Europa en buiten Europa

In principe duurt een workation maximaal enkele opeenvolgende weken. Op hoelang je vanop je vakantiebestemming mag werken, staat geen grens. “Maar hoe langer het duurt, hoe meer risico er bestaat op een impact als het gaat om fiscaliteit en sociale zekerheid. Binnen Europa is er vrij verkeer van personen, maar ik raad wel aan om werken in het buitenland onder de zes maanden te houden. Want in de meeste Europese landen ben je vanaf 183 dagen per periode van twaalf maanden als werknemer fiscaal belastbaar. Als je buiten Europa werkt, zit je in een minder gereglementeerd kader. Dan moet je rekening houden met mogelijk complexere vraagstukken over sociale zekerheid, fiscaliteit en immigratie.”

