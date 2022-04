Eén op de vijf knelpuntberoepen komt uit de bouwsector: in welke jobs krijg je het hoogste (starters)loon?

JobatBen je op zoek naar een job waar je als (startende) arbeider goed kan verdienen? Eén op de vijf knelpuntberoepen kan toegewezen worden aan de bouwsector. Zo staan er op Jobat nu vier keer meer jobs in de ruwbouw en wegenbouw dan een jaar geleden. Aan welke profielen is er nood? En wat betekent de grote vraag voor de lonen? We vroegen het aan William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.

“De verklaring zit al in het feit dat er gewoon veel werk in de Belgische bouwsector is, en er ook nog veel werk zit aan te komen”, begint William Visterin. “De uitbreiding van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw stimuleert de sector, en ook het halen van de klimaat­doelstellingen zorgt voor een duw in de rug. Daarvoor moet bijvoorbeeld 95 procent van alle woningen in Vlaanderen tegen 2050 gerenoveerd worden. Om dat te bereiken, zal de renovatiegraad moeten verdrievoudigen. De bouwprojecten zijn bovendien divers: van infrastructuurwerken zoals de Oosterweelwerf tot de installatie van laadpalen voor elektrische wagens en de klassieke woningbouw, waarbij sommige bouwbedrijven al gedurende maanden ook nog de achterstand moeten inhalen veroorzaakt tijdens de coronaperiode.”

Naar welke profielen is de vraag het grootst?

“De meest hardnekkige knelpunten zijn werfleider en calculator bouw. Dat zijn telkens beroepen waar specifieke scholing en/of ervaring voor nodig is. Deze twee zijn dan ook al jaren een vaste waarde in de top tien van knelpuntberoepen in Vlaanderen. De krapte op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging waar bouwbedrijven momenteel mee te kampen hebben. De aanwervingsbereidheid is groot, maar het vinden van nieuwe, bekwame mensen blijkt moeilijk. Recente cijfers van Bouwunie tonen aan dat maar liefst driekwart van de bouwkmo’s aangeeft hiermee problemen te ondervinden. In de VDAB-lijst van knelpuntberoepen voor 2022 is de bouwsector erg goed vertegenwoordigd: 38 bouwjobs staan in de lijst van in totaal 207 knelpuntberoepen. Bijna één op de vijf knelpuntberoepen kan worden toegewezen aan de bouwsector. Of zoals vaak wordt gezegd: in de bouw is elk beroep een knelpuntberoep.”

Is er een effect op de lonen?

Het is niet dat door de krapte de lonen fors de hoogte ingaan, al doen bouwwerkgevers wel moeite met het aanbieden van een uitgebouwd loonpakket. Uit het Salariskompas van Jobat blijkt dat de bouwsector qua loon een middenmoter is, met een gemiddeld loon van zowat 3.600 euro bruto per maand (ongeveer 2.279 euro netto), maar dat is natuurlijk een gemiddelde.

Over het algemeen, zo opperen ze bij de Bouwunie, verdien je lang niet slecht in de bouw. Naast het loon zijn er vaak nog extralegale voordelen: van maaltijd- of ecocheques en hospitalisatievergoeding tot een sectoraal aanvullend pensioen gefinancierd door de werkgever. Bekijk hier hoeveel bouwarbeiders per uur verdienen.

Welke bouwjobs zijn ideaal voor starters die goed willen verdienen?

“In de lijst van best betaalde stielmannen die we met Jobat publiceerden, stond de sloopwerker bovenaan, gevolgd door de grondverzetter en de schrijnwerker. Maar zoals vaak kan je ook in de bouw het meest verdienen in de meer leidinggevende functies, zoals werfleider. Al is deze laatste wel doorgaans een job waarvoor enkele jaren ervaring vereist zijn.”

