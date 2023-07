“Eén op de drie bedrijven biedt extra verlofdagen aan in cafetariaplan”: zo bekom je meer vakantie en dit zijn de gevolgen

Op individuele basis

“Een werknemer kan in eerste instantie individuele afspraken maken met zijn werkgever over het aantal vakantiedagen en eventueel wat minder loon in ruil. Dat kan bij de indiensttreding, maar eventueel ook later met een bijlage aan de arbeidsovereenkomst”, weet Steven Van Meerbeek.

“De afspraken daarrond worden vastgelegd in een individuele loonovereenkomst, die later eventueel kan worden gewijzigd, mocht één van de partijen ervan willen afwijken. In principe staan er geen limieten op het aantal verlofdagen.”



Lees ook: Welke beroepen hebben het meeste vakantiedagen? En welke het minste?

Op collectieve basis

“Een werkgever kan ook collectieve afspraken maken voor de hele organisatie, waarbij elke werknemer de mogelijkheid krijgt om loon in te ruilen voor meer vakantiedagen."

“Alles wat arbeidsduur betreft, moet wel altijd worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Een collectieve afspraak over vakantieregelingen en arbeidsduur moet dus ook opgenomen worden in het arbeidsreglement”, aldus Van Meerbeek.



Ook voor een feit uit je privéleven kan je werkgever je een sanctie geven: wat staat er zo nog allemaal in het arbeidsreglement?

Populair voordeel in cafetariaplan

Daarnaast is er het zogenaamde cafetariaplan, waarbij een werkgever meerdere voordelen kan aanbieden aan zijn werknemers.

Van Meerbeek: “Cafetariaplannen zitten sterk in de lift, zo blijkt uit onze bevraging in januari bij 500 werkgevers: 54 procent van de bedrijven beschikt in 2023 over zo’n plan in vergelijking met 46 procent twee jaar geleden. Daarbij winnen onder andere ook extra vakantiedagen aan belang. In 2021 bood 28 procent van de werkgevers dit aan als voordeel, nu al 34 procent. Dat is dus meer dan een derde.”

“We zien deze vraag vooral opduiken bij werkgevers, waarvan de werknemers enkel een beroep kunnen doen op de 20 wettelijke vakantiedagen. Steeds vaker stellen ook jonge werknemers deze vraag. Zij zijn meer dan vroeger bezig met een gezonde work-lifebalans.”



Het hangt van werkgever tot werkgever af welke voordelen in een cafetariaplan zitten: dit zijn de zeven belangrijkste extralegale voorwaarden op een rij.

Laatste optie: onbetaald verlof

De loonkost van extra vakantiedagen is voor een werkgever niet strikt gedefinieerd en hangt van verschillende factoren af, zegt Van Meerbeek verder. “Ben je arbeider of bediende bijvoorbeeld en welke combinatie is er met andere budgetten? Daarnaast beslist de werkgever hoeveel dagen hij wenst aan te bieden, bijvoorbeeld uitgedrukt in dagen of in uren. Sowieso moeten niet-opgenomen dagen op het einde uitbetaald worden. Het gaat immers om gelijkwaardige voordelen die de werknemer kan kiezen. Budgetneutraliteit geldt zowel voor werkgever als werknemer.”

Je kan als werknemer ook steeds onbetaald verlof aanvragen bij je werkgever. Dat is evenwel geen recht en de werkgever mag die vraag dus weigeren. “Door het aanbieden van extra vakantie kan je als werkgever wel inspelen op een betere work-lifebalans voor je werknemer.”

“Bij een cafetariaplan gaat het om betaalde vakantiedagen, dus als werknemer lijd je geen loonverlies, moet je geen onbetaald verlof nemen en is er geen impact op de eindejaarspremie, vakantiegeld, groepsverzekering en opbouw van je pensioen. Dat is wel het geval bij onbetaald verlof. Je krijgt op die dagen ook geen loon, dus dat moet je wel incalculeren. We zien onbetaald verlof toch vooral als een ad-hocregeling”, zo besluit onze expert.

Lees verder op Jobat.be:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.