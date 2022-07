Een ooglidcorrectie kost snel 1.500 euro: deze ziekenfondsen betalen dat terug

Spaargids.beEen ooglidcorrectie is een van de meest uitgevoerde esthetische ingrepen in België. Maar soms dringt zo’n operatie zich ook om functionele of medische redenen op. Al snel betaal je daarvoor exclusief btw tussen 1.000 en 1.500 euro. Kan je daarvoor rekenen op een terugbetaling door je ziekenfonds? Spaargids.be zocht het uit.

Plastisch chirurgen corrigeren zowel onderste als bovenste oogleden. Ze verwijderen een strookje huid met onderliggend vetweefsel en bijhorend spierweefsel. Puur esthetisch verdwijnt zo je vermoeide blik. Laat je zo’n ingreep uitvoeren om functionele of medische redenen, dan wil je af zijn van klachten zoals een gevoel van vermoeidheid, een verminderd gezichtsveld, hoofdpijn, rode en geïrriteerde ogen, of lenzen die je niet goed meer kunt dragen.

Niet voor esthetische redenen

Wie om puur esthetische redenen een ooglid wenst te laten corrigeren, kan niet rekenen op een terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering en de aanvullende ziekteverzekering. Beperkt een ooglid het gezichtsveld, dan is een terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering wel mogelijk. Maar dan moet de adviserende arts van het ziekenfonds de ingreep vooraf goedkeuren. Een extra tegemoetkoming via een aanvullende verzekering is niet aan de orde bij de ziekenfondsen.

Hoe kom je in aanmerking voor een terugbetaling?

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling door een ziekenfonds, moet je in de eerste plaats last hebben van fysieke klachten door je bovenste of onderste oogleden. Dat moet ook de mening zijn van de plastisch chirurg of de behandelende arts. Daarna moet de verantwoordelijke van het ziekenfonds de arts daarin volgen. Een andere vereiste is dat je vooraf contact opneemt met het ziekenfonds om af te stemmen of je in aanmerking komt.

Op voorhand een consultatie bij de plastisch chirurg inplannen, is ook een mogelijkheid. Die gaat dan na of een ooglidcorrectie een oplossing is voor uw probleem en welke correctie aangewezen is.

Op welke vergoeding kan je sowieso rekenen?

Wanneer je aanvraag voor een ooglidcorrectie is goedgekeurd als ingreep om medische redenen, heb je recht op een terugbetaling via de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Soms kan je via je hospitalisatieverzekering een extra tegemoetkoming ontvangen.

Welke extra tussenkomst voorzien de ziekenfondsen?

Bij Helan Ziekenfonds is er voor wie een hospitalisatieverzekering heeft een extra tussenkomst in de kosten van de opname. “Hoeveel hangt af van het soort hospitalisatieverzekering”, vertelt Ariane Collard van Helan, “zoals Hospitalia of Hospitalia Plus. Ook de vergoeding die de arts vraagt, speelt een rol. Je moet het dus case per case bekijken. Daarom vragen we onze leden om ons vooraf te bellen zodat we hen informatie op maat kunnen geven.”

Ook bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan de tussenkomst sterk variëren. “Het hangt af van het type hospitalisatieverzekering, de kosten van de ingreep, de ziekenhuiskamer en het bedrag dat de wettelijke verzekering zal terugbetalen. De tussenkomst via onze hospitalisatieverzekeringen kan daarom ruim of miniem zijn.”, laat de dienst hospitalisatie van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen ons weten.

“Het CM-hospitaalplan vergoedt de kosten voor de opname en de gerelateerde kosten die er voor en na de hospitalisatie bijkomen”, zegt CM-persverantwoordelijke Clara Vanmuysen. “Nog een nuance: als het ene oog in aanmerking komt voor een terugbetaling maar het andere oog niet, vergoedt CM-Hospitaalplan de ingreep aan het andere oog slechts gedeeltelijk. De opnamekosten worden niet terugbetaald, maar consulaties bijvoorbeeld wel.”

Ook bij Solidaris kan je ook rekenen op een extra tegemoetkoming via de hospitalisatieverzekering. “Onze hospitalisatieverzekeringen Kliniplan en KliniPlanPlus komen tussen”, zegt Dimitri Neyt van de communicatiedienst van Solidaris. En ook het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt de ingreep terug als je een hospitalisatieverzekering hebt.

