Een nieuw carrièrepad na de zomer? Zo dien je correct je ontslag in (en op deze opzegtermijn moet je rekenen)

JobatVeel mensen denken tijdens het grote verlof na over hun leven en niet in het minst de professionele kant ervan. Besluit je om in september je loopbaan een nieuwe wending te geven en je ontslag in te dienen? Hou dan rekening met de regels rond het opstellen van een ontslagbrief en je opzegtermijn. En waar hou je best nog rekening mee bij een ontslag? Jobat.be klopte aan bij Ellen Claes, People Director België bij hr-dienstverlener SD Worx.

Piek na de grote vakantie

Uit hr-onderzoek van enkele jaren geleden bleken september en oktober nog dé piekmaanden waarin Belgische werknemers het vaakst hun ontslag indienden. Die situatie blijkt sinds de coronapandemie te zijn gestabiliseerd, weet Ellen Claes van SD Worx. “Sowieso hebben we in België geen ‘great resignation’ gekend en kennen we zelfs eerder een starre arbeidsmarkt. De Belg is risicoavers en geeft niet graag zekerheid en anciënniteit op.”



Hoe snel/traag zeggen we onze job gemiddeld op? En welke profielen doen dat het vaakst? Een overzicht.

“Als we logisch nadenken waarom het wel meer zou kunnen voorkomen in september en oktober, dan zijn daar een drietal redenen voor. Zo nemen in de vakantiemaanden zowel heel wat werkzoekenden als recruiters en hiring managers vakantie, waardoor de rekruteringsprocessen - zowel gesprekken als effectieve loononderhandelingen en contractafsluit - kunnen vertragen. Daardoor kan je een piek zien na de zomer.”

“De zomer en vakantie geven daarnaast ook tijd om afstand te nemen en te reflecteren, waardoor mensen kunnen beslissen een nieuwe wending aan hun loopbaan te geven."

“Ten derde worden er langs werkgeverskant budgetten en een planning opgemaakt en vaak aangeworven richting het begin van het nieuwe jaar. Als je dan rekent met een opzegtermijn rond de drie maanden, komt dat mooi overeen.”



Juridisch correcte ontslagbrief

Wie de komende periode een ontslag overweegt, houdt best rekening met enkele vuistregels. Zo is het belangrijk om je ontslagbrief juridisch correct op te stellen, stelt Ellen Claes. “Er is altijd een geschrift – een brief – nodig. Als de opzeg door de werknemer gegeven wordt, kan de kennisgeving gebeuren door overhandiging van dat geschrift aan de werkgever, met een aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Al gebeurt dat laatste zeer uitzonderlijk. Een werknemer hoeft daarbij juridisch gezien geen motivering te geven. Hij hoeft zich dus niet te verantwoorden voor een ontslag, in tegenstelling tot de werkgever.”

“In je ontslagbrief vermeld je zeker de begindatum en de duur van de opzegtermijn. De opzegtermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de opzeg ter kennis werd gegeven. Bij een aangetekende brief moet je wel rekening houden met de wettelijke betekeningstermijn. De kennisgeving van de opzeg heeft bij een aangetekende brief immers pas uitwerking de derde werkdag - alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen - na de datum van verzending. Concreet zal je de aangetekende brief sowieso uiterlijk op woensdag moeten versturen, zodat de opzegtermijn kan beginnen lopen op de volgende maandag.”



De opzegtermijn

Hoe lang je na je ontslag nog bij je (bijna ex-)werkgever moet blijven, hangt dus af van de duur van je opzegtermijn. “De algemene regel is: hoe langer je in dienst bent, hoe langer de opzeg. Er is wel een onderscheid tussen wie al in dienst was vóór 2014, en wie sindsdien in dienst is gekomen. Bij een arbeidsovereenkomst die is gestart in 2014 of later is het vrij eenvoudig: de opzegtermijn duurt maximaal 13 weken, volledig identiek voor arbeiders en bedienden.”

“Bij een arbeidsovereenkomst van vóór 2014 is de situatie iets complexer. De opzegtermijn is het resultaat van een som van ‘deel I en deel II’, en kan verschillen voor arbeiders en bedienden. Deel I is, kort door de bocht en zonder aandacht voor specifieke regels, de opzegtermijn die de werknemer bij een opzeg had moeten respecteren, op basis van zijn anciënniteit op 31 december 2013. Toen hadden we nog verschillende regels voor arbeiders en bedienden.”

“Deel II is dan de opzegtermijn op basis van de anciënniteit sinds 1 januari 2014. Algemeen genomen geldt wel een maximum van 13 weken, al bestaat daarover discussie. Vanaf eind oktober stopt die discussie trouwens. Dan wordt ook voor wie al vóór 2014 in dienst was, de regel heel eenvoudig: steeds maximaal 13 weken.”



De informele kant

Los van het formele aspect is het ook niet onbelangrijk om aandacht te schenken aan het informele aspect van een ontslag, weet Claes. “Zorg er eerst voor dat een ontslag een weloverwogen beslissing is. Maak op voorhand een overzicht van de voor-en nadelen, want het gras is niet altijd groener aan de overkant. Een goed gesprek op voorhand met je leidinggevende kan misschien helderheid brengen. Mogelijk komt er zelfs een tegenaanbod om je aan boord te houden.”

“Beslis je om toch te vertrekken, zorg er dan voor dat je op een professionele en beleefde manier ontslag neemt. Dat kan je doen door in eerste instantie goed voorbereid te zijn en open te zijn over de redenen van vertrek, ook al ben je - zoals gezegd - niet wettelijk verplicht dat te motiveren.”

“Daarnaast is het respectvol om een geschikt moment te vinden om je leidinggevende eerst mondeling in te lichten en samen te bekijken hoe je je taken en projecten zal afronden en hoe en wanneer je de organisatie, collega’s en externe contacten zal inlichten. Daar is het opnieuw belangrijk om dat correct te doen. De wereld is klein en de kans bestaat dat wegen elkaar in de toekomst opnieuw kruisen. Bovendien is het fijn om een netwerk uit te bouwen waarop je later kan terugvallen."

“In sommige organisaties worden er ook exitgesprekken gevoerd nadat je je ontslag gegeven hebt. Ga er zeker op in, aangezien dat een bijkomend moment is om constructieve feedback te geven waaruit zowel jijzelf als je werkgever kunnen leren. Bekijk tot slot best nog of er een niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als je overstapt naar een concurrent van je (ex-)werkgever.”



