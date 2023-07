Eén miljoen gezinnen kunnen tot 700 euro besparen met goedkoper energiecontract: zo pak je het aan

MijnenergieIn de nasleep van de energiecrisis beschikken veel gezinnen over een te duur energiecontract. Maar liefst twee miljoen huishoudens kunnen nu jaarlijks tussen 150 en 300 euro op hun elektriciteitsfactuur besparen door over te stappen naar een goedkoper tarief. Voor aardgas bedraagt het besparingspotentieel voor meer dan een miljoen huishoudens tussen 200 en 250 euro. Dat leest Mijnenergie.be in een analyse door de federale energieregulator CREG.

Duurste formules populairder dan goedkoopste

In Vlaanderen beschikt bijna de helft van de huishoudens over één van de tien duurste contracten op de markt. Daartegenover staat dat amper 16 procent één van de tien goedkoopste tarieven betaalt. Voor aardgas tekent zich een gelijkaardige tendens af.

Besparingspotentieel onvoldoende bekend

Dat betekent dat er voor veel gezinnen een aanzienlijke besparing ligt te wachten. Het volstaat daartoe om over te stappen naar een goedkoper energiecontract. Al lijken veel consumenten zich niet bewust van die optie, aangezien het aantal leverancierswissels zich in mei net op het laagste punt in ruim vijf jaar bevond.

Op zoek naar actuele energietarieven? Via de vergelijker van Mijnenergie.be vind je gratis en vrijblijvend de voordeligste stroom- en gasprijzen in jouw gemeente of stad.

Eén op vier gaat voor vaste tarieven

Een andere opvallende vaststelling is dat het aantal contacten met een vaste prijs zich op een historisch dieptepunt bevindt. Amper 24 procent van de huishoudens beschikt over een stroomprijs die gedurende de volledige contractduur ongewijzigd blijft. Voor aardgas gaat het om 23 procent. Voor de crisis bestond de markt uit 65 tot 70 procent contracten met vaste tarieven.

Al hoort hier wel een kleine kanttekening bij: de CREG voerde het marktonderzoek uit in maart. Ondertussen bieden met Luminus, Engie, Mega, Eneco en – sinds enkele dagen – Octa+ opnieuw vijf energieleveranciers een vast tarief aan. Luminus gaf recent aan dat ondertussen ruim de helft van de klanten opnieuw haar weg naar een vast contract heeft gevonden. De andere aanbieders spreken eveneens over een stijgende tendens.



Vijf energiespelers gaan nu dus opnieuw voor een vast contract: maar waar vind je de goedkoopste formule?

Wat met contracten van lange duur?

Uit een analyse van alle bestaande contracten blijkt dat gezinnen die vóór 2022 opteerden voor een contract met een looptijd van twee tot vijf jaar met vaste prijzen, dat best blijven behouden. Voor elektriciteit gaat het over minstens 181.000 huishoudens en voor aardgas minstens 136.000 huishoudens.

Bij een contact van onbepaalde duur is de prijsgarantie vaak slechts een jaar geldig, waarna de leverancier de prijsformule kan aanpassen volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. In dat geval is het dus raadzaam om actie te ondernemen.

Hoe vind je een goedkoper contract?

De eenvoudigste methode bestaat in het vergelijken via een vergelijkingssite. Die zet alle tarieven naast elkaar, waaruit je de goedkoopste optie voor jouw verbruik afleidt. Bij variabele tarieven gaat het om een inschatting op basis van de toekomstige waarden op de energiebeurzen. Vaste tarieven kennen doorgaans een hogere instapprijs, maar bieden je wel gemoedsrust: de energieprijs is niet blootgesteld aan mogelijke prijsopstoten op de energiemarkten.

Kan je zomaar overstappen?

Consumenten kunnen hun contract altijd stopzetten, zelfs als het van onbepaalde duur is. De nieuwe leverancier zorgt ervoor dat jouw contract met de vorige leverancier wordt afgesloten. Je moet jouw vorige contract dus zelf niet opzeggen. Je houdt best rekening met een opzegtermijn van minimaal drie weken. Sommige leveranciers rekenen hun jaarlijkse vergoeding of abonnementskosten wel voor een heel jaar aan, ook al ben je maar een half jaar klant.



Lees meer: Hoe proberen energieleveranciers te voorkomen dat jij overstapt naar een (voordeligere) concurrent?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijnenergie.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.