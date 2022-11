“Eén keer heb ik mijn belastingbrief zelf ingevuld. Dat was een fiasco dat mij veel geld gekost heeft”: zanger Bart Herman (63) vertelt open over zijn geldzaken

“Zeker sinds ik mijn woning heb gekocht, zijn er elke maand wel onverwach­te kosten”: politieman in opleiding Brecht (25) verdient 1.730 euro

Als politie-inspecteur in volle opleiding ontvangt Brecht Verschuere (25) uit Waregem al een mooi nettoloon. Op die manier slaagt hij erin een eigen woning af te betalen én die ook aan een totaalrenovatie te onderwerpen. “Veel plannen die ik op voorhand met het huis had, moet ik nu toch aanpassen door de stijgende materiaalprijzen”. Hij gunt ons een blik in zijn portemonnee.

26 september