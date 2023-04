Een jaar te laat om te lenen? Dit betaal je nu meer voor eenzelfde woning én hypotheek

Welke risico’s loop je als je jouw huwelijks­con­tract nooit herziet? “Ook je erfenis hangt hiervan af”

Praten over geld kan een moeilijk gesprek zijn dat je liever keer op keer uitstelt, tot het helemaal vergeten wordt. Toch is dat geen goed idee, want een degelijk huwelijkscontract kan je heel wat kopzorgen besparen. Niet alleen als je net getrouwd bent, ook later in jullie relatie kan je best even stilstaan bij dat contract en of dat al dan niet herzien moet worden. Onze vermogensexperte Isabelle Verhulst legt uit in welke gevallen je best opnieuw samen rond de tafel gaat zitten en welke risico’s je zo kunt vermijden.